امیر خدمت، رفیق جمهور

یادداشت مهمان- حبیب‌الله عباسی، مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور: روزهای سرنوشت‌سازی است. ایران عزیز ما با جنگی تحمیلی و چندلایه مواجه است. ایران فقط با هجوم موشک‌ها و پهپادها مواجه نیست؛ اخبار و شایعه‌هایی چون استعفای رئیس‌جمهوری یا ناکارآمدی دولت، سعی دارد موج تردید و ناامیدی را به دریای استقامت ملت وارد کند و این در حالی است که دکتر پزشکیان، نه‌تنها به‌عنوان یک سیاستمدار، بلکه به‌عنوان نمادی از استقامت، تدبیر و تعهد به ملت، در خط مقدم خدمت حضور دارد و در این گذرگاه حساس تاریخی، تمام ثانیه‌ها را صرف خدمت به این آب و خاک کرده است؛ فعالیتی که نه از اجبار، بلکه از عمق جان برآمده و با اراده‌ای پولادین تداوم یافته است. رئیس‌جمهوری و دولت در این شرایط سخت جنگی، نشان داده‌اند چگونه می‌توان در بحران، اقتدار و کارآمدی را به نمایش گذاشت و اجازه نداد زندگی مردم از حرکت بایستد.

دولت چهاردهم با مدیریت دکتر پزشکیان در سه حوزه راهبردی، استوار و مؤثر برنامه‌ریزی و اقدام کرده است.

یک: دولت با تمام توان برای حفظ و حمایت از معیشت مردم بی‌وقفه تلاش می‌کند تا مردم در میان تلخکامی‌های جنگ با مشکلات کمتری در زندگی و تأمین مایحتاج اساسی مواجه شوند. در میانه جنگ تحمیلی اقتصاد صرفاً حوزه اجرایی نیست، بلکه ستون فقرات پایداری ملی و خط مقدم جبهه مقاومت محسوب می‌شود. تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از شوک‌های اقتصادی، عناصر جدایی‌ناپذیر از مدیریت صحنه جنگ در دولت چهاردهم است. از سویی نیروهای مسلح و دولت همراه و از سویی و مقاومت دلیرانه ملت، ستون‌های قدرت ملی را استوار نگه داشته‌اند. این روزها، مدیریت این شرایط بحرانی از راهبردهای کلیدی چون «پرهیز از پراکندگی»، «حرکت به سمت حکمرانی متمرکز» و «برنامه‌ریزی و اقدام مبتنی بر واقعیت‌های میدان» تبعیت می‌کند.

برگزاری منظم جلسات هیأت دولت به ریاست شخص رئیس‌جمهوری، در روزهایی که دشمن با حملات شرورانه و ترور شخصیت‌های برجسته، کمر به نابودی این مرز و بوم بسته، پیامی صریح و محکم به دشمنان است؛ پیامی مبنی بر اینکه اداره کشور حتی برای لحظه‌ای از حرکت بازنایستاده و بازنخواهد ایستاد. تشکیل این جلسات نمادی از پویایی، استقامت و عزم راسخ نظام اداری کشور برای پیشبرد امور است و تاکنون دوبار در این دوره حساس برگزار شده‌اند. این جلسات فراتر از تشریفات، فرصتی برای پیگیری مستمر دستورات، ارزیابی عملکرد وزرا و اطمینان از اجرای صحیح سیاست‌های کلان دولت بوده است. این پویایی در سطوح بالای مدیریتی، پیامی روشن به دشمنان دارد؛ اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر برای اداره کشور و پیشبرد اهداف، علی‌رغم همه تهدیدها و سختی‌ها وجود دارد.

دو: در اوج تنش‌ها، زمانی که گرد و غبار جنگ چشم‌انداز دیپلماسی را مبهم ساخت، دکتر پزشکیان با هوشمندی، عرصه سیاست خارجی را به یکی از کارآمدترین سنگرهای دفاع از منافع ملی تبدیل کرد. گفت‌وگوهای راهبردی با سران کشورها فرصتی برای تبادل دیدگاه‌های اصولی ایران شد و منطق دفاع مشروع ایران در برابر تجاوزی بیرحمانه، مستدل و قانع‌کننده به گوش جهانیان رسید. این اقدام بسیاری از روایت‌های نادرست و تبلیغات خصمانه را خنثی ساخت و رایزنی‌های فشرده رئیس‌جمهوری درباره سرفصل‌های کلیدی مواضع ایران را در «دفاع از کیان کشور در برابر تجاوز»، بدون اعتنا به توهمات و دروغ‌پردازی‌های کینه‌توزان و بدخواهان، شفاف کرد.

سه: در حالی‌که دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکایی-اسرائیلی تلاش می‌کنند با تکرار و بزرگ‌نمایی عرصه روایت را تصاحب کنند، رئیس جمهوری تلاش کرد با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی مواضع اصولی ایران را به دولت‌ها و ملت‌ها برساند و تحولات منطقه‌ای را از زبان ایران روایت کردند. این پیام‌های کوتاه دغدغه‌های رئیس‌جمهوری ایران را درباره صلح، تاریخ، امنیت، معیشت و تمامیت ارضی ایران بازتاب داده‌اند. به‌عبارتی، هر پیام، گامی در راستای شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه، و مقابله با موج اطلاعات غلط و شبهه‌افکنی در غبار تجاوز نظامی بوده است.

پیام‌های دکتر پزشکیان طنین صدای عقلانیت، امید و مقاومت بوده و او همواره بر اهمیت وحدت ملی، پایداری در برابر تهدیدات و ضرورت هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمن تأکید کرده‌ است. دغدغه امنیت و آسایش مردم در این پیام‌ها، نشان‎‌دهنده تعهد رئیس‌جمهوری به اطلاع‌رسانی صادقانه و امیدبخش به جامعه دارد و در مقابل، واکنش‌های نامناسب و تخریبی برخی جریان‌ها، تنها به ناکارآمدی و تفرقه دامن می‌زند و شایسته ملتی متحد و سرافراز نیست.

چهار: حضور سرزده و پیگیرانه دکتر پزشکیان در میان مردم، منش رئیس‌جمهوی به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی که همراه با سایه ترور است، فراتر از یک اقدام رسانه‌ای، نمادی از پیوند با ملت است. حضور در راهپیمایی عظیم روز قدس و شرکت در تجمع بزرگداشت ۱۲ فروردین، یا سرکشی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مناطق آسیب‌دیده، با وجود توصیه‌های امنیتی صورت گرفت. شجاعت و اراده دکتر پزشکیان برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم، همبستگی و همراهی او را با مردم، آن هم در سخت‌ترین شرایط متجلی کرد. این همان قدرت نرمی است که در برابر تبلیغات دشمن سپری پولادین برای دفاع از ایران ساخته است.

پنج: دکتر پزشکیان تنها به حضور در انظار عمومی و فضای مجازی اکتفا نکرد، بلکه در بالاترین سطوح مدیریت مدیریت بحران را دنبال می‌کند. جلسات پرتعداد و غالباً غیررسمی با وزرا، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان عالی‌رتبه، از شمار فراتر رفته‌اند. این هم‌اندیشی‌ها و هم‌افزایی‌ها که در سکوت خبری و دور از هیاهو برگزار می‌شوند، بستری مهم برای بررسی موشکافانه چالش‌ها، اتخاذ تصمیمات عملیاتی و هماهنگ‌سازی اقدامات است. این مدیریت پنهان اما مؤثر، تضمین کرده است که انسجام درونی کشور حفظ شود.

شش: کشور درگیر جنگ و تجاوزی تمام عیار است، اما اطمینان شهروندان از دسترسی مستمر به کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، مدیریت هوشمندانه بازار را به نمایش گذاشته است. اکنون نگرانی از کمبود و بی‌اعتمادی به ساختارهای تأمین و توزیع در روزهای نخست تحمیل جنگ، به آرامش و اعتمادی عمومی تبدیل شده است و تلاش دولت توانسته بار سنگین جنگ را بر دوش مردم، تا حد امکان، تحمل‌پذیر سازد. دولت هنگام حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به زیرساخت‌ها و قطعی برق، با بسیج امکانات توانست در کوتاه‌ترین زمان زندگی را به حالت عادی بازگرداند. این مدیریت، برنامه‌ریزی و متنی بر پیش‌بینی‌های کارشناسی را آشکار می‌سازد که جز با تلاش شبانه‌روزی در سطوح مختلف اجرایی شدنی نبود.

مدیریت جنگ با وجود فشارهای همه‌جانبه اقتصادی و نظامی تجربه‌ای بی‌سابقه است. رئیس‎‌جمهوری توانست با برخوریداری از درک عمیقی و با حفظ اقتدار نیروهای مسلح و پیشبرد اهداف دفاعی، از بروز هر گونه تنش داخلی و اختلافات جناحی جلوگیری کند. این رویکرد مدبرانه، مانع از آن شد که تمرکز اصلی کشور و افکار عمومی، از دفاع در برابر دشمن، به مسائل حاشیه‌ای داخلی معطوف شود. به عبارتی، دستاورد برجسته این دوران، بروز همه‌جانبه توانایی دولت دکتر پزشکیان در مدیریت همزمان جنگ و امور جاری کشور و انعطاف‌پذیری بالغانه برای ایران است. دولت نشان داد حتی در مخاطره‌آمیزترین شرایط تداوم خدمت‌رسانی و پای کار مردم بودن را ضمانت می‌کند.

در چنین شرایطی، انتشار اخباری از اختلاف میان عالی‌ترین سطوح اجرایی با بخش‌هایی از نیروهای مسلح، آن هم از سوی برخی شبکه‌های جهت‌دار و معاند و با هدف ایجاد شکاف، نه تنها کذب محض، بلکه تلاشی مذبوحانه برای برهم زدن انسجام ملی، شکستن مقاومت و تغییر نتیجه جنگ محسوب می‌شود.

به لطف خداوند، امروز هیچ تعارضی در مدیریت کلان کشور وجود ندارد. دکتر پزشکیان، دکتر قالیباف، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، سردار ذوالقدر و سایر مسئولان، هر کدام در سنگر خود و در یک صف واحد، همراه و همگام با رهبری انقلاب، مشغول اداره کشور و دفاع از کیان میهن هستند.

هجمه‌های داخلی و خطوط رسانه‌ای داخلی و خارجی که به هر بهانه به تخریب رئیس‌جمهوری می‌پردازد، آگاهانه یا ناآگاهانه، هدفی جز تضعیف انسجام داخلی و کمک به دشمن را دنبال نمی‌کنند و منشأ اخبار کذب و تحلیل‌های سطحی، رقابت‌های معمول داخلی و آرزوهای محال خارج‌نشینان است. هر چند دولت و شخص رئیس‌جمهوری از ابتدا بی‌اعتنا به این روند و صبورانه از کنار برخی رفتارها و بداخلاقی‌های ناموجه گذشته است، اما همراهی و سکوت برخی جناح‌ها و افراد در روزهای تلخ و صعب «جنگ رمضان»، بیش از هر زمان دیگری تهدیدی برای همبستگی ملی است. برخی تخریب‌ها و اظهارنظرهای نسنجیده‌ تحدید دامنه اندیشه و اقدام را در پی خواهد داشت و نه‌تنها کمکی به پیشبرد امور نمی‌کند، بلکه در این شراط خطیر دوقطبی‌های کاذبی را ایجاد می‌کند که چیزی جز تضعیف روحیه عمومی و تقویت تبلیغات دشمنان این مرز و بوم را در پی نخواهد داشت. این‌گونه رفتارها در تضاد کامل با اخلاق اسلامی و منش انقلابی است و شایسته مردی نیست که تمام هم ‌و غم خود را صرف تمامیت ارضی ایران و آرامش مردم کرده و با تکیه بر عقلانیت، وحدت و همدلی مسیر خدمت را ادامه می‌دهد.