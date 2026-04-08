به گزارش خبرنگار مهر، لطفالله محمدنژاد شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم شهرستان میاندورود که به مناسبت اربعین برگزار شد، با اشاره به فضای سوگواری حاکم بر جامعه اظهار کرد: ملت ایران در فقدان رهبران و شهدا اندوهگین است، اما همواره توانسته این اندوه را به حماسه و حرکت تبدیل کند.
وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا الهامبخش ایستادگی ملت ایران در مقاطع مختلف بوده است، افزود: آنچه امروز در صحنههای مختلف مشاهده میشود، جلوهای از همین روحیه مقاومت و ایستادگی است که ریشه در مکتب حسینی دارد.
محمدنژاد ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با فشارها و اقدامات خود میتوانند مردم را از صحنه خارج کنند، اما واقعیت این است که انسجام و باورهای عمیق دینی مردم، مانع تحقق این اهداف شده است.
وی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از کشور تصریح کرد: حضور و حمایت ملت در عرصههای مختلف، پشتوانهای مهم برای حفظ اقتدار و امنیت کشور بوده و این همراهی همچنان ادامه دارد.
مشاور استاندار مازندران با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایرانی نهادینه شده است، گفت: این باور عمیق باعث شده تا مردم در برابر تهدیدها و فشارها، با قدرت و انسجام بیشتری عمل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ملت ایران با تکیه بر ارزشهای دینی و انقلابی، مسیر خود را با استقامت ادامه داده و در برابر هیچ فشاری تسلیم نخواهد شد.
