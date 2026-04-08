  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

فرهنگ عاشورا مانع تسلیم‌پذیری ملت ایران است

فرهنگ عاشورا مانع تسلیم‌پذیری ملت ایران است

میاندورود - مشاور استاندار مازندران با تأکید بر تأثیر فرهنگ عاشورا در روحیه مردم ایران گفت: ملت ایران با الگوگیری از مکتب امام حسین (ع)، هرگز زیر بار ذلت و سلطه نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله محمدنژاد شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم شهرستان میاندورود که به مناسبت اربعین برگزار شد، با اشاره به فضای سوگواری حاکم بر جامعه اظهار کرد: ملت ایران در فقدان رهبران و شهدا اندوهگین است، اما همواره توانسته این اندوه را به حماسه و حرکت تبدیل کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا الهام‌بخش ایستادگی ملت ایران در مقاطع مختلف بوده است، افزود: آنچه امروز در صحنه‌های مختلف مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از همین روحیه مقاومت و ایستادگی است که ریشه در مکتب حسینی دارد.

محمدنژاد ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با فشارها و اقدامات خود می‌توانند مردم را از صحنه خارج کنند، اما واقعیت این است که انسجام و باورهای عمیق دینی مردم، مانع تحقق این اهداف شده است.

وی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از کشور تصریح کرد: حضور و حمایت ملت در عرصه‌های مختلف، پشتوانه‌ای مهم برای حفظ اقتدار و امنیت کشور بوده و این همراهی همچنان ادامه دارد.

مشاور استاندار مازندران با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایرانی نهادینه شده است، گفت: این باور عمیق باعث شده تا مردم در برابر تهدیدها و فشارها، با قدرت و انسجام بیشتری عمل کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ملت ایران با تکیه بر ارزش‌های دینی و انقلابی، مسیر خود را با استقامت ادامه داده و در برابر هیچ فشاری تسلیم نخواهد شد.

کد مطلب 6795758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها