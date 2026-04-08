آیت الله سید صادق پیشنمازی در گفت وگو با خبرنگار مهر پیرامون آتشبس اخیر در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، با تأکید بر بیاعتمادی به طرفهای مقابل، بر ضرورت حفظ اهرمهای راهبردی کشور در مواجهه با دشمن تأکید کرد.
وی با استناد به آیه ۱۲۰ سوره بقره، ضمن قدردانی از مردم، رزمندگان و مسئولان، و گرامیداشت چهلم امام و رهبر شهید، شرایط فعلی را حساس توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به سابقه قطعی نقض مکرر تعهدات و آتشبس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، هیچگونه اعتمادی به پایبندی آنان وجود ندارد.
وی با اشاره به پذیرش برخی پیششرطها از سوی طرف مقابل، این وضعیت را نشانهای از برتری و پیروزی جبهه ایران اسلامی دانست و افزود: تنها راه تضمین اجرای تعهدات دشمن، بهرهگیری از اهرمهای مؤثر و کنترل رفتار آنان در عرصههای اقتصادی و راهبردی است.
آیت الله پیشنمازی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقهای و بینالمللی تصریح کرد: مدیریت این گذرگاه راهبردی و استفاده از ظرفیتهای آن، از مهمترین ابزارها برای وادار کردن دشمن به پذیرش حقوق ملت ایران است و این مسئله حتی در روند مذاکرات نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: هرگونه عقبنشینی در استفاده از این اهرمها میتواند موجب برهم خوردن موازنه به نفع دشمن شود، چنانکه کاهش محدودیتها و افت قیمت نفت در مقاطعی، منافع طرف مقابل را تأمین کرده و همزمان نشانههایی از عدم پایبندی آنان به برخی مفاد توافق نیز مشاهده شده است.
این عضو مجلس خبرگان با هشدار نسبت به نقض حتی جزئی تعهدات از سوی دشمن خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه تخلف، پاسخ قاطع و متناسب باید بدون تأخیر در دستور کار قرار گیرد، چرا که تجربه نشان داده است طرف مقابل تنها در برابر قدرت و اقتدار، رفتار خود را اصلاح میکند.
وی همچنین بر لزوم شفافسازی مفاد توافقات تأکید کرد و گفت: انتشار متن توافق بهصورت دقیق و روشن برای افکار عمومی، میتواند از بروز ابهامات جلوگیری کرده و مانع تکرار تجربههای ناموفق گذشته در حوزه توافقات بینالمللی شود.
آیت الله پیشنمازی مرجع نهایی تأیید و اعلام مواضع رسمی در اینگونه مسائل را رهبری عنوان کرد و افزود: مردم و نیروهای انقلابی، همواره در انتظار اعلام نظر رسمی از این مجرا هستند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و حضور در صحنه، مسیر تحقق اهداف نظام را دنبال خواهند کرد و همچنان در دفاع از آرمانهای خود استوار باقی میمانند.
نظر شما