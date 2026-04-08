مقاتلی: مردم با حضور در صحنه خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در بازدید از اداره زندان شهرستان دشتی ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: کارکنان مجموعه زندان شهرستان دشتی در شرایط سخت با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال خدمات‌رسانی به جمعی از انسان هایی بودند که به هر علتی از خانواده خود دور هستند و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.



فرماندار دشتی با قدردانی از زحمات کارکنان این مجموعه افزود: مدیریت و کارکنان زندان شهرستان با احساس مسئولیت و تعهد و بدون هیچ کوتاهی در انجام وظایف خود در این شرایط نیز خدمات‌رسانی را متوقف نکردند.



مقاتلی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا گفت: شهدا با ایثار و جانفشانی خود در راه انقلاب اسلامی و دفاع از وطن، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند.



وی همچنین با اشاره به حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف بیان کرد: مردم ما در این مقطع خوش درخشیدند و دین خود را به نظام ادا کردند و در ۴۰ شب این را به خوبی اثبات رساندند.

فرماندار دشتی همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح عنوان کرد: ارکان مختلف دولت در سطوح مختلف نیز با همتی مثال زدنی در همه عرصه ها با پشتیبانی خود اقدمات بی نظیری انجام داد چرا که خدمت به مردم و حمایت از آنان در همه ی زمینه ها را وظیفه و رسالتی تشکیک ناپذیر برای خود می داند.