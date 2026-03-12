۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

فرماندار دشتی: حفظ آمادگی نیروهای امدادی بسیار ضروری است

فرماندار دشتی: حفظ آمادگی نیروهای امدادی بسیار ضروری است

بوشهر- فرماندار دشتی بر حفظ آمادگی نیروهای امدادی و تقویت زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه با حضور در جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی با رئیس و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات‌رسانی این نهاد امدادی قرار گرفت.

فرماندار دشتی در این دیدار با تقدیر از تلاش‌ها و زحمات مجموعه هلال‌احمر در خدمت‌رسانی به مردم اظهار داشت: نیروهای هلال‌احمر همواره در حوادث و شرایط مختلف در کنار مردم حضور دارند و خدمات شبانه‌روزی این مجموعه قابل تقدیر است.

مقاتلی با اشاره به شرایط حساس و ضرورت آمادگی برای مقابله با بحران‌ها افزود: حفظ آمادگی نیروهای امدادی در این شرایط سخت بسیار ضروری است و باید همواره سطح آمادگی نیروها در بالاترین سطح قرار داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات امدادی تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی در مواقع بحران داشته باشد.

فرماندار دشتی با قدردانی از فعالیت شبانه‌روزی نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی، تلاش‌های این مجموعه در خدمت به مردم را ارزشمند دانست.

کد خبر 6772740

