فرماندار دشتی: حفظ آمادگی نیروهای امدادی بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه با حضور در جمعیت هلالاحمر شهرستان دشتی با رئیس و کارکنان این مجموعه دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیتها و خدماترسانی این نهاد امدادی قرار گرفت.
فرماندار دشتی در این دیدار با تقدیر از تلاشها و زحمات مجموعه هلالاحمر در خدمترسانی به مردم اظهار داشت: نیروهای هلالاحمر همواره در حوادث و شرایط مختلف در کنار مردم حضور دارند و خدمات شبانهروزی این مجموعه قابل تقدیر است.
مقاتلی با اشاره به شرایط حساس و ضرورت آمادگی برای مقابله با بحرانها افزود: حفظ آمادگی نیروهای امدادی در این شرایط سخت بسیار ضروری است و باید همواره سطح آمادگی نیروها در بالاترین سطح قرار داشته باشد.
وی همچنین بر لزوم بهروزرسانی تجهیزات و امکانات امدادی تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساختها و بهروزرسانی تجهیزات میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی در مواقع بحران داشته باشد.
فرماندار دشتی با قدردانی از فعالیت شبانهروزی نیروهای جمعیت هلالاحمر شهرستان دشتی، تلاشهای این مجموعه در خدمت به مردم را ارزشمند دانست.
بوشهر- فرماندار دشتی بر حفظ آمادگی نیروهای امدادی و تقویت زیرساختها و بهروزرسانی تجهیزات تاکید کرد.
