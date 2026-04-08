فرماندار دشتی: شرایط برگزاری انتخابات باشکوه در شهرستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست ستاد انتخابات شهرستان دشتی با تقدیر از نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از کیان، مرز و بوم ایران اسلامی دفاع کردند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
فرماندار دشتی با اشاره به حمایت دولت در شرایط جنگی افزود: دولت در این شرایط سخت انصافاً با همه توان خود و شجاعانه پای کار مردم بود و در کنار پشتیبانی از نیروهای مسلح، از مردم نیز حمایت و پشتیبانی کرده است و این را افتخاری برای خود می دانیم.
وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال آسیب به سرزمین و حتی تجزیه ایران اسلامی بودند، ادامه داد: دشمنان در این زمینه دچار خطای محاسباتی شدند و نه تنها تجزیه ایران را به گور خواهند برد بلکه در هیچکدام از دسیسه های خود نیز دستاوردی نداشتند و به فضل الهی و وحدت و انسجام ملی ضمن دفاع از وجب به وجب از خاک کشور، هیمنه پوشالی آنان نیز در هم شکسته شد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: از زمان آغاز جنگ، حتی یک لحظه فرمانداری را خالی نکرده ایم و به صورت مستمر در حال خدمترسانی به مردم بودیم و در کنار آن از نیروهای مسلح نیز پشتیبانی کرده ایم و از همه همکاران پرتلاشم در کنار سایر دستگاه های اجرایی در این زمینه قدردانی می کنم.
فرماندار دشتی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: انتخابات یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است که با جدیت در حال پیگیری بوده و بر اساس جدول زمانبندی در حال انجام است.
وی ادامه داد: تا این لحظه هیچ تغییری در زمانبندی انتخابات ایجاد نشده و ما آمادگی های لازم در این زمینه را فراهم کرده ایم و از همگان انتظار داریم به شایعات دامن زده شود.
مقاتلی گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این انتخابات اندیشیده شده است.
وی افزود: عوامل اجرایی صندوقها انتخاب شدهاند و روند پیگیری و آمادهسازی مراحل مختلف انتخابات در حال انجام است.
فرماندار دشتی تأکید کرد: دستاندرکاران برگزاری انتخابات باید اصل بیطرفی را رعایت کرده و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور را فراهم کنند.
بوشهر – فرماندار دشتی گفت: برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق روال درحال انجام است و برای برگزاری مطلوب انتخابات در شهرستان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد.
