مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم نوع‌دوست استان کرمانشاه برای مشارکت در اهدای خون اظهار کرد: همشهریان عزیز و مردم شریف و همیشه در صحنه استان کرمانشاه، مهربانی در رگ‌های شهر ما جاری است و می‌توان با اهدای اندکی از خون خود، امید را در دل بیماران زنده نگه داشت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: اهدای خون یکی از زیباترین جلوه‌های نوع‌دوستی و کمک به همنوعان است و هر واحد خون می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و به زندگی آنان فرصت دوباره ببخشد.

وی با اشاره به زمان و مکان این برنامه بیان کرد: شهروندان می‌توانند روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ با حضور در مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

میرزاده ادامه داد: گاهی خداوند می‌خواهد با دست‌های انسان‌ها معجزه‌ای در زندگی دیگران رقم بزند و اهدای خون می‌تواند امید را به خانواده‌هایی بازگرداند که چشم‌انتظار بهبود عزیزانشان هستند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از مردم فهیم استان دعوت می‌کنیم با مشارکت در این حرکت انسان‌دوستانه و با شعار «زندگی را به اشتراک بگذاریم»، در تداوم تپش قلب بیماران نیازمند سهیم شوند.