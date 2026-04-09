۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۰

اهدای خون امید را در دل بیماران زنده نگه می‌دارد

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با دعوت از مردم برای مشارکت در اهدای خون، گفت: مهربانی در رگ‌های شهر جاری است و شهروندان می‌توانند با اهدای خون، امید را به بیماران نیازمند بازگردانند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم نوع‌دوست استان کرمانشاه برای مشارکت در اهدای خون اظهار کرد: همشهریان عزیز و مردم شریف و همیشه در صحنه استان کرمانشاه، مهربانی در رگ‌های شهر ما جاری است و می‌توان با اهدای اندکی از خون خود، امید را در دل بیماران زنده نگه داشت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: اهدای خون یکی از زیباترین جلوه‌های نوع‌دوستی و کمک به همنوعان است و هر واحد خون می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و به زندگی آنان فرصت دوباره ببخشد.

وی با اشاره به زمان و مکان این برنامه بیان کرد: شهروندان می‌توانند روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ با حضور در مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

میرزاده ادامه داد: گاهی خداوند می‌خواهد با دست‌های انسان‌ها معجزه‌ای در زندگی دیگران رقم بزند و اهدای خون می‌تواند امید را به خانواده‌هایی بازگرداند که چشم‌انتظار بهبود عزیزانشان هستند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از مردم فهیم استان دعوت می‌کنیم با مشارکت در این حرکت انسان‌دوستانه و با شعار «زندگی را به اشتراک بگذاریم»، در تداوم تپش قلب بیماران نیازمند سهیم شوند.

