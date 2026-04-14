اهدای خون در روز شهادت امام صادق(ع) در کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) از اجرای برنامه ویژه اهدای خون در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف کمک به بیماران نیازمند و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی انجام می‌شود.

وی با قدردانی از روحیه نوع‌دوستی مردم کرمانشاه افزود: شهروندان این دیار همواره در کارهای خیر پیشگام بوده‌اند و در مناسبت‌های مختلف، نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اهدای خون در چنین ایامی بیان کرد: این حرکت انسان‌دوستانه می‌تواند امید را به خانواده‌های بیماران بازگرداند و در نجات جان افراد نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: برنامه اهدای خون روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه در مرکز انتقال خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری برگزار می‌شود و پذیرش از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ انجام خواهد شد.

میرزاده در پایان از شهروندان خواست با حضور در این مرکز، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کرده و یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.