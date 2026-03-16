مرکز خونگیری کرمانشاه تا ساعت ۲۲ فعال است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزی برای تأمین ذخایر خونی استان در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: در آستانه پایان سال و همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، از شهروندان کرمانشاهی دعوت میکنیم با حضور در مراکز اهدای خون، در این اقدام انسانی و حیاتی مشارکت کنند.
وی افزود: به همین منظور برنامه ویژهای برای اهدای خون در روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در مرکز اهدای خون میدان فرمانداری کرمانشاه در نظر گرفته شده است و این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه روزهای پایانی سال فرصتی ارزشمند برای انجام کارهای خیر و انساندوستانه است، تصریح کرد: اهدای خون میتواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد و در این ایام که بوی بهار و نو شدن در فضا پیچیده، میتوان با این اقدام، زندگی دوبارهای به نیازمندان هدیه کرد.
میرزاده ادامه داد: اکنون که فصل نو شدن طبیعت فرا رسیده است، میتوان با بخشیدن خون، فصل امید و زندگی را برای بیماران نیازمند به فرآوردههای خونی آغاز کرد و سهمی در بازگشت سلامتی به آنان داشت.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در تأمین ذخایر خونی استان، خاطرنشان کرد: از مردم نوعدوست کرمانشاه دعوت میکنیم در این روزهای پایانی سال با حضور در مرکز اهدای خون میدان فرمانداری، به پویش اهدای خون بپیوندند تا بتوانیم بهار را به رگهای نیازمندان هدیه دهیم.
