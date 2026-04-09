حجت الاسلام عباس نصیری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای را برای مردم ایران و جهان اسلام، خسارتی جبران ناپذیر دانست.

وی با بیان اینکه شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی ابعاد مختلف علمی داشتند و جبران شدن فقدان ایشان، دشوار است، افزود: جامعه اسلامی گنجینه‌ای دارای ابعاد مختلف را از دست داد.

رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسلامی با بیان اینکه این شهادت اما رویش‌ها و تاثیرات و برکات خود را نیز برای جامعه اسلامی و جهان تشیع دارد، تاکید کرد: خون با برکت رهبر شهید انقلاب اسلامی سبب انسجام ملت ایران اسلامی و بیداری جهان اسلام شد.

نصیری فرد با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب به لحاظ علمی و حوزه فقه، اصول، فروعات و علوم فقاهت و ... دارای مقامی بالا بودند، بیان کرد: جامعه فقاهت شیعی نیز یک عالم برجسته را از دست داد اما به برکت خون این شهید گرانقدر شاهد هستیم که همه آزادیخواهان جهان امروز علیه استکبار و جبهه کفر، مطلع و متحد شده اند.

وی با اشاره به شکست دشمن در همه ابعاد مختلف افزود: از برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، شاهد انسجام مردم و شکست مفتضحانه دشمن مستکبر و در راس آن‌ها آمریکا و اسرائیل جنایتکار هستیم.