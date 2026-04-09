۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۹

جهان اسلام در سوگ گنجینه‌ای نایاب؛ نصیری‌فرد: فتنه دشمنان ناکام ماند

دامغان- رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسلامی شهادت رهبری را فاجعه‌ای کم‌نظیر برای جهان اسلام خواند و گفت: دشمن تصور می‌کرد نظام ایران اسلامی متلاشی می‌شود، اما نقشه آنان نقش بر آب شد.

حجت الاسلام عباس نصیری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای را برای مردم ایران و جهان اسلام، خسارتی جبران ناپذیر دانست.

وی با بیان اینکه شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی ابعاد مختلف علمی داشتند و جبران شدن فقدان ایشان، دشوار است، افزود: جامعه اسلامی گنجینه‌ای دارای ابعاد مختلف را از دست داد.

رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسلامی با بیان اینکه این شهادت اما رویش‌ها و تاثیرات و برکات خود را نیز برای جامعه اسلامی و جهان تشیع دارد، تاکید کرد: خون با برکت رهبر شهید انقلاب اسلامی سبب انسجام ملت ایران اسلامی و بیداری جهان اسلام شد.

نصیری فرد با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب به لحاظ علمی و حوزه فقه، اصول، فروعات و علوم فقاهت و ... دارای مقامی بالا بودند، بیان کرد: جامعه فقاهت شیعی نیز یک عالم برجسته را از دست داد اما به برکت خون این شهید گرانقدر شاهد هستیم که همه آزادیخواهان جهان امروز علیه استکبار و جبهه کفر، مطلع و متحد شده اند.

وی با اشاره به شکست دشمن در همه ابعاد مختلف افزود: از برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، شاهد انسجام مردم و شکست مفتضحانه دشمن مستکبر و در راس آن‌ها آمریکا و اسرائیل جنایتکار هستیم.

کد مطلب 6795956

