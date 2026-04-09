خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم استان سمنان، دیار فضلا و علما و سه هزار شهید انقلاب اسلامی، این روزها میزبان رویدادهای مرتبط با اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان و مقامات شهید ایران اسلامی و مردم بیگناهی هستند که چون فرزندان میناب، بیگناه به خاک و خون کشیده شده‌اند.

مردم سوگوار استان سمنان این روزها در حال اربعین رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ ۴۰ روزه را برگزار می کنند که در چشم اشک و در سینه آه و در دل امید پیروزی دارند و یک صدا با فریادهای خود از تلاش های دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح ایران اسلامی بابت تحمیل شکست همه جانبه به دشمن، قدردانی می‌کنند.

روایت مردمی که پا پس نمی‌کشد

مردم استان سمنان صبح ها و شب ها با حضور خود در مراسم اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نه تنها از ته دل فریاد های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند بلکه بار دیگر با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، پشتیبانی خود را از ارزش های انقلاب اسلامی به منصه بروز و ظهور می‌رسانند.

مردمی مقاوم، ولایی و توانمند که با صلابت و ایستادگی جانانه و مثال زدنی شان در ۴۰ شب اخیر در میدان خیابان و تنگه احد عصر حاضر، اجازه عرض اندام به دشمنان این آب و خاک و انقلاب را ندادند مردمی که به وظیفه ملی و میهنی و دینی خودشان به خوبی عمل کردند.

مردم استان سمنان این روزها در حالی در معابر و میادین اصلی شهرها و روستاها گرد هم می آیند که جمعیت شان نه تنها از شب اول کمتر نشده بلکه حالا خیابان ها و معابر و میادین برایشان کوچک است جمعیتی خیره کننده که شامگاه چهارشنبه نشان دادند حضورشان در صحنه تنها یک شعار نیست بلکه یک واقعیت بی بدیل است مردمی که هر شب حماسه را معنایی دوباره بخشیدند و حالا در اربعین رهبر شهید انقلاب شان، بازهم گرد آمده اند که بگویند تا آخر پای این عهد و پیمان ایستاده اند و پا پس نمی کشند.

قدردانی از حضور مردم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، جمعیت حاضر در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان را خیره کننده توصیف کرد و با قدردانی از مردم، این حضور را نشانه بصیرت مردم دیار سه هزار شهید سمنان دانست.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه مردم ما در این شب ها با حضورشان نشان دادند که پشتیبان انقلاب اسلامی، نظام و کشور و این آب و خاک هستند، تاکید کرد: حضور تاریخی و مثال زدنی مردم استان در میدان خیابان نشان داد که این مردم تا چه اندازه بصیر و دشمن شناس هستند.

وی با قدردانی از آحاد مردم استان سمنان برای حضور در میدان خیابان بیان کرد: این انسجام و حضور به موقع مردم در کنار خون رهبر شهید انقلاب اسلامی و اقتدار نیروهای مسلح مان همچنین اقتدار دستگاه دیپلماسی توانست شکست را به دشمن تحمیل کنند.

دشمن شکست خورد

مردم استان سمنان علیرغم سرمای هوا و بارش باران در برخی نقاط بازهم اربعینی تاریخی برای رهبر شهیدشان برگزار کردند آنطور که یک ستایشگر اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: حضور مردم سبب شد تا دشمن شکست بخورد.

علی محمودی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با حضورشان در میدان حماسه و حضور نشان دادند که پشتیبان رهبری و ولایت فقیه، انقلاب اسلامی و این آب و خاک هستند، ابراز کرد: مردم با حضورشان پاسخ محکمی به ضد انقلاب و معاندان و سلطنت طلبان دادند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی از نمونه های بارز حماسه آفرینی ملت بزرگ ایران اسلامی و استان سمنان بود، تاکید کرد: این ملت بارها و بارها نشان داده که در بزنگاه ها پشت انقلاب اسلامی را خالی نخواهد کرد.

خسران بزرگ برای جهان اسلام

حجت الاسلام عباس نصیری فرد رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسلامی که به دامغان سفر کرده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شخصیت والای رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ره) یک عالم بزرگ در ابعاد مختلف بود و لذا شهادت ایشان خسرانی بزرگ برای جهان اسلام و تشیع محسوب می شود.

نصیری فرد با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در همه ابعاد دارای علم والایی بودند، ابراز کرد: درست است که شهادت ایشان خسرانی بزرگ برای جهان اسلام محسوب می شود اما خون پاک ایشان سبب انسجام بزرگ ملت ایران اسلامی و شکست دشمنان شد.

وی با بیان اینکه حضور مردم کشورمان در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان داد که معلم له چه جایگاهی در بین مردم داشتند، افزود: مردم با حضورشان در این رویدادها از سال ها مجاهدت خالصانه رهبر شهید انقلاب اسلامی برای انقلاب و مملکت و جهان اسلام قدردانی کردند.

قدردان مردم هستیم

امام جمعه شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، جمعیت حاضر در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان را تاریخی دانست و از این حضور ملت با بصیرت استان سمنان قدردانی کرد.

حجت الاسلام عباس امینی با تاکید بر حضور پرشور مردم در میدان برای حمایت از سربازان دیپلماسی و نیروهای مسلح تا خاتمه قطعی جنگ، گفت: رسانه‌ها با اهتمام ویژه در پوشش خبری شکوه حضور و اطلاع‌رسانی تداوم خدمت‌رسانی و دستاوردهای جنگی به بصیرت‌افزایی و تبیین جامعه همراهی کنند.

وی با بیان اینکه حضور مردم تاریخی و حماسی بوده است، تاکید کرد: این روزها شهرهای ما مملو از جمعیت قدرشناسی است که با بصیرت خود ضمن نشان دادند عظمت شان به دشمن، سبب شکست استکبارگران شدند.

حضور را رها نخواهیم کرد

یک معلم حاضر در اجتماع بزرگ اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز مردم ما حسی دوگانه دارند، گفت: مردم ما از یک سو، سوگوار شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و از سوی دیگر خوشحال از بابت شکست دادن دشمن مستکبر و خونخوار هستند.

علی ربیعی با بیان اینکه مردم ما با ایستادگی و انسجامی که از خود نشان دادند موجبات شکست دشمن را مهیا ساختند، ابراز کرد: از همه نیروهای مسلح که سبب تحقیر دشمن تا بن دندان مسلح شدند، قدردانی می کنیم.

وی با بیان اینکه در کنار همه این مسائل باید گفت که امروز دل های مردم ما از فقدان رهبر شهیدشان خون است، افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی شخصیتی بودند که هرگز مثال شان نخواهد آمد و از این بابت کشورمان و جهان اسلام و تشیع، دچار خسارت بزرگی شد اما خوشحال هستیم که این خون با برکت سبب شکست دشمن شد.

این معلم با بیان اینکه حضور در میدان را ترک نخواهیم کرد، ابراز کرد: همه ما می‌دانیم که رهبر شهید انقلاب اسلامی به وضوح بیان می‌فرمودند که آمریکا قابل اعتماد نیست در نتیجه جنگ برای ملت ما نه تنها تمام نشده بلکه وارد فازی جدید تر هم شده است و لذا میدان را تا پیروزی نهایی ترک نخواهیم کرد.

حضور بانوان حماسی‌تر خواهد شد

یک بانوی بسیجی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه ما امروز سوگوار رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، گفت: با اینکه ۴۰ روز از شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای گذشته هنوز شهادت ایشان را باور نداریم.

ملیحه حسینی با بیان اینکه شهادت ایشان آنقدر ناباورانه و دشوار بود که همه ما یتیم شدیم، تاکید کرد: حضور مردم در شب های اقتدار و حماسه با هدف گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب، نشان داد که مردم ما پشتیبان آرمان های انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه این تجمعات نه تنها ترک نخواهد شد بلکه حضور مردم به خصوص بانوان حماسی تر از گذشته هم می‌شود، افزود: مردم ما هرگز تا دستیابی کامل به پیروزی میدان حماسه را ترک نخواهند کرد و امشب در اولین شب از ویژه برنامه‌های اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز ابن بصیرت و حضور مثال زدنی را به رخ جهانیان کشیدند.

روایت یک اجتماع تاریخی

اجتماع تاریخی مردم استان سمنان در اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی بی‌سابقه بود تا جایی که در بسیاری شهرهای استان مانند سمنان و شاهرود و دامغان و ... جمعیت حتی به خیابان های اطراف هم رسید و پلیس راهور مجبور بود محدودیت‌های ترافیکی را اعمال کند همچنین دسته‌های عزاداری با چنان استقبالی از سوی مردم روبرو شدند که حتی هیاتی‌های استان هم پیش‌بینی آن را نکرده و تا حدودی غافلگیر شدند.

جمعیت در برخی نقاط آنقدر زیاد بود که حتی برگزار کنندگان مراسم مداحی با مشکل صدا روبرو شدند زیرا جمعیت بدون اغراق می‌توان گفت دو الی سه برابر آنچه پیش بینی می‌کردند به میدان آمدند در برخی شهرها مانند شاهرود خیابان‌های دیگر شهر خالی از جمعیت شده است و این نشان از عمق علاقه و عشق مردم استان سمنان به رهبر شهید انقلاب اسلامی است.