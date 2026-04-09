خبرگزاری مهر- گروه سیاست-فاطمه قاسمیان پور: در بررسی شخصیت والای رهبری شهید امت، شهید آیتالله خامنهای، به ویژه در بعد سیاست داخلی، با الگویی حکیمانه و مقتدر از رهبری مواجه میشویم که همواره با درایت، ایستادگی و بینشی عمیق، مسیر انقلاب اسلامی را در مواجهه با پیچیدهترین چالشها هدایت کردهاند. ایشان بهعنوان نماد وحدت و استقامت، در طول دوران پربرکت رهبری خود، رویکردی مبتنی بر حفظ اصول انقلاب، حراست از تمامیت ارضی و منافع ملی، و تقویت اقتدار نظام اسلامی در عرصه داخلی را دنبال نمودهاند. در این یادداشت برآنیم به بررسی ویژگیها، شیوههای مدیریت و نحوه مدیریت بحرانهای سیاست داخلی توسط این رهبر فرزانه بپردازیم.
پایبندی اصولی به آرمانها و مدیریت هوشمندانه بحرانها
در سیاست داخلی، شهید آیتالله خامنهای همواره بر پایبندی به اصول اساسی انقلاب اسلامی تأکید داشتهاند. ایشان با درکی عمیق از آرمانهای امام خمینی(ره)، سیاستهای داخلی را در مسیری طراحی کردهاند که همسو با ارزشهای دینی و انقلابی و در چارچوب منافع ملی باشد. رویکرد ایشان مبتنی بر مقابله با انحرافها و حفظ خط اصیل انقلاب در برابر رویکرد های متفاوت درون نظام بوده است. مدیریت ایشان در این عرصه، توأم با هشدارهای بهموقع دربارهی خطرات نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانگان و تأکید بر استقلال کشور بوده که به عنوان سدی محکم در برابر تهاجم نرم دشمنان عمل نموده است. ایشان با تشخیص دقیق توطئههای دشمن برای ایجاد تفرقه و انحراف فکری، همواره با بیاناتی شفاف و قاطع، خط قرمزهای نظام را ترسیم کرده و مانع از انحراف مسیر انقلاب شدهاند. در مواجهه با بحرانهای داخلی، از جمله فتنه ها و آشوبهای خیابانی، تحریمهای اقتصادی و چالشهای امنیتی، رهبری شهید امت رویکردی خردمندانه و در عین حال قاطع در پیش گرفتهاند. ایشان با ترکیب هوشمندانهای از اقتدار و انعطاف، بحرانها را به گونهای مدیریت کردهاند که ضمن حفظ ثبات و امنیت ملی، زمینه برای گفتوگو و وحدتآفرینی نیز فراهم شود. برای نمونه، در فتنههای مختلف، با تشخیص بهموقع ریشههای بحران و فراخوانی به وحدت کلمه، مانع از تشدید تنشها شدهاند و عین حال همچون فتنه ی 88، زیر بار بدعت های غیر قانونی نرفتند. تاکید ایشان بر قانونمداری ، نشاندهندهی عمق تدبیر و انسانمداری در مدیریت بحران است. این رویکرد، بحرانها را نه به عنوان تهدید، بلکه به فرصتی برای بازسازی و تقریب آرا تبدیل نموده است.
شهید آیتالله خامنهای نسبت به نتایج انتخابات و روی کار آمدن دولتهای منتخب با سیاست های بعضا متفاوت، همواره مشیی پدرانه و حکیمانه در پیش گرفتند که در عین پایبندی غیرقابلچشمپوشی به خطوط کلی، اصول و قوانین انقلاب اسلامی، احترام عمیقی به آرای مردم و خواست عمومی نشان می دادند. ایشان با درک تحولات اجتماعی و سیاسی کشور، در برهههای مختلف مانند دورههای اصلاحات و اعتدال، و همچنین روی کار آمدن دولت های اصولگرا و انقلابی، با روسای جمهور با رویکردهای اجرایی متفاوت همکاری کردند. رهبری با فراست و درایت، ضمن حفظ جایگاه فراقوه ای و نظارتی خود و جلوگیری از انحراف از آرمانهای اساسی نظام، از ظرفیتهای هر دولت در چارچوب قانون و منافع ملی حمایت مینمودند. این مشی، که در بیانات و اقدامات عملی ایشان مشهود است، نه تنها ثبات و انسجام نظام را در گذار از دورههای مختلف تضمین کرد، بلکه مشروعیت مردمی نظام را نیز تقویت نمود، به طوری که حتی در حساسترین دورههای سیاسی، بر حفظ وحدت و پرهیز از حذف جناحهای قانونی تأکید داشتند و دولتها را به عنوان فرزندان انقلاب مورد خطاب و حمایت قرار میدادند. این تعادل ظریف بین حفظ اصول و احترام به انتخاب مردم، نمونهای بارز از رهبری مدبرانه و وحدتآفرین ایشان محسوب میشود.
تقویت نهادها و تأکید بر وحدت ملی بهعنوان ستونهای استحکام نظام
یکی از ویژگیهای برجستهی شهید آیتالله خامنهای در سیاست داخلی، اهتمام ایشان به تقویت نهادهای انقلاب و نظارت دقیق بر اجرای سیاستها بوده است. ایشان با رهنمودهای مستمر به قوای سهگانه و نهادهای حاکمیتی، سعی در بهبود کارآمدی نظام و پاسخگویی به نیازهای مردم داشتهاند. تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد و اجرای عدالت، از محورهای کلیدی در رهنمودهای داخلی ایشان است. همچنین، با ایجاد و تقویت نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تدوین سیاستهای کلان و حل اختلافات در سطوح عالی کمک شایانی نمودهاند. این نظارت هوشمندانه، ضمن حفظ استقلال قوا، هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف کلان نظام را فراهم کرده است. رهبری شهید امت همواره وحدت ملی را به عنوان سرمایهی بزرگ انقلاب و ضامن بقای نظام اسلامی دانستهاند. ایشان در سیاست داخلی، با دوری از جناح بندیهای افراطی و تأکید بر وفاق عمومی، کوشیدهاند تمامی اقشار جامعه را تحت پرچم نظام جمهوری اسلامی گرد آورند. سخنرانیها و پیامهای ایشان در مناسبتهای مختلف، مملو از فراخوان به همدلی و پرهیز از تفرقه است. همچنین، ارتباط مستقیم با مردم از طریق دیدارهای گسترده و استماع دردهای آنان، موجب تقویت پیوند رهبری با امت شده است. این رویکرد، نه تنها مشروعیت نظام را افزایش داده، بلکه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توطئههای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه عمل کرده است. ایشان با حضور در جمعهای مختلف از جمله کارگران، دانشجویان، عشایر و اقلیتهای مذهبی، نشان دادهاند که رهبری، پدری دلسوز برای تمامی ملت است و این ارتباط عاطفی، بزرگترین پشتوانه برای مدیریت کشور در سختترین شرایط به شمار میرود.
عدالت اجتماعی و رهبری فرهنگی؛ دو بال پیشرفت داخلی
در عرصهی اقتصادی و اجتماعی، شهید آیتالله خامنهای بر محوریت عدالت و رفع محرومیت تأکید داشتهاند. سیاستهای داخلی ایشان در این حوزه، معطوف به حمایت از قشرهای مستضعف و کاهش فاصلهی طبقاتی بوده است. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نمونهای بارز از تدبیر ایشان برای مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی و تقویت بنیهی داخلی است. همچنین، توجه ویژه به مناطق محروم، ارتقای بهداشت و آموزش، و تأکید بر تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که در جهت تحقق عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی صورت گرفته است. این نگاه، سیاست داخلی را از محدودهی صرفاً سیاسی فراتر برده و به آن بعدی مردمی و عادلانه بخشیده است. ایشان با اشاره مکرر به «اقتصاد دانشبنیان» و «جهش تولید»، مسیر روشنی برای خروج از اقتصاد تکمحصولی و وابسته ترسیم کردهاند که در صورت تحقق، استقلال واقعی کشور را تضمین خواهد کرد. بُعد دیگر سیاست داخلی رهبری شهید امت، توجه عمیق و راهبردی ایشان به مقوله فرهنگ است. ایشان همواره فرهنگ را به مثابه زیربنای تمدن نوین اسلامی دانسته و بر لزوم صیانت از هویت اسلامی-ایرانی در برابر تهاجم فرهنگی غرب تأکید نمودهاند. سیاستهای داخلی در این حوزه، شامل حمایت از تولیدات فرهنگی اصیل، تقویت نهادهای فرهنگی انقلابی و مقابله با شیوع فرهنگهای بیگانه و مخرب بوده است. تأسیس و تقویت نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و حوزههای هنری، نشان از عزم جدی ایشان برای هدایت جریان فرهنگی کشور دارد. همچنین، ایشان با نامگذاری سالهای متوالی با عناوینی مرتبط با تولید، علم و فناوری، سعی در جهتدهی افکار عمومی و نخبگان به سمت اولویتهای ملی داشتهاند. این رهبری فرهنگی، نه تنها جامعه را از آفتهای فرهنگی مصون داشته، بلکه بستری برای ظهور استعدادها و خلاقیتهای داخلی فراهم ساخته است.
بهره سخن
در مجموع، شخصیت شهید آیتالله خامنهای در عرصه سیاست داخلی، تبلور رهبری حکیمانه و مردمی است. ایشان با درایت و تدبیر، بحرانها را مدیریت کرده، وحدت ملی را تقویت نموده و بر اجرای عدالت تأکید ورزیدهاند. بدون شک، تداوم خط اصیل انقلاب و حفظ اقتدار نظام در عرصهی داخلی، مرهون رهنمودها و مدیریت بیبدیل این رهبر بزرگ است که همچون چراغی فروزان، مسیر پیشرفت و استقلال کشور را روشن نگه داشتهاند. آیندهنگری ایشان در ترسیم نقشهی راه «جامعهی اسلامی پیشرفته» و تأکید بر جوانان به عنوان سرمایههای اصلی، نشان میدهد که رهبری ایشان تنها معطوف به حل مسائل جاری نیست، بلکه ساختن آیندهای درخشان بر پایهی عزت، علم و ایمان را نیز هدف گرفته است. امید است که در دوره رهبری و زعامت فرزند برومند و دانشمند ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، که به فاصله یک هفته از شهادت ایشان ، با اجماع قاطع خبرگان ملت به این منصب انتخاب شدند، این مشی حکیمانه و رویکرد اصولی چنان که در دو متن صادره از ایشان دیده شد، با قوت و تدبیر کامل تداوم خواهد یافت و مسیر شکوهمند انقلاب اسلامی را بیش از پیش تضمین خواهد کرد.
نظر شما