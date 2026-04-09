خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: تاریخ گواهی می‌دهد که عالمان بزرگ دینی پیش‌قراولان مردم در مجاهدت، ایثار و شهادت بودند و چه بسیار عالمان راستین که در راه دین به مبارزه برخاستند و جان عزیز خود را فدا کردند تا اسلام پابرجا و استوار بماند. نام‌های بزرگی از شهیدان بهشتی و مطهری تا باهنر، شهدای محراب و بسیاری دیگر از علمای راستین در انقلاب اسلامی مردم ایران، مصادیق روشنی از پرچمداری این قشر ارزشمند در ایثار و شهادت برای دین هستند.

در رأس همه نام‌ها باید نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی امام سیدعلی خامنه‌ای (ره) را گرامی بداریم که در طول عمر بابرکتشان هیچ‌گاه زیر بار ظلم و جور نرفتند و آخرین کلامشان پیش از شهادت به دست شقی‌ترین اشقیاء و به تأسی از سیدالشهدا (ع)، این بود که مثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند.

ولی امر مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان، حین تلاوت قرآن، با زبان روزه و در دفتر کار شهد شیرین شهادت را حسین‌وار به همراه برخی از اعضای خانواده‌اش نوشید تا ایران و اسلام ماندگار شود و روح بلند و پر فتوح آن مرد خدا همنشین وجود مبارک رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع) شد. از آن روز، چهل روز است که ملت ولایی دوستدار اهل بیت (ع) در غم شهادت مظلومانه امام خویش خیابان‌ها را رها نکرده‌اند و

این داغ همیشگی هیچ‌گاه سرد نخواهد شد. امامی که دعاهایش به آرزو برای شهادت ختم می‌شد و از عمق جان ایمان داشت که شهادت هنر مردان خدا است.

عاشقان مکتب امام خامنه‌ای (ره) از زن و مرد، کوچک و بزرگ چهل روز است که همچون مادران فرزند از دست داده اشک می‌ریزند و همین اشک‌ها، وحدت و اتحاد مقدس ایرانیان را بار دیگر به نقطه تعالی رسانده است. امروز همه برای این مرد خدا گریه می‌کنند و این خون مطهر، چه بسیار دل‌های غافل معاند را به مسیر خیر و صلاح بازگرداند و در مقابل دشمن، متحد ساخت. این اتحاد را خیابان‌ها و میدان‌های شهر در چهل و چند شب متوالی شاهد بودند و گواهی می‌دهند.

در این چهل و چند شب همه آمدیم تا غم سرگشتگی خویش را با خیابان‌گردی تسکین دهیم، در این شب‌ها همه نگران و مراقب ایران بودیم که رهبرش را، امامش را، سکان‌دار حکیمش را از دست داده بود. همه مردم آمدند و این سخن امام شهید انقلاب را عینیت بخشیدند که فرمود: «جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده، جمهوری اسلامی یک حکومت جدا از مردم نیست».

یقیناً خدای خامنه‌ای، خدای علی (ع) و ذوالفقارش، خدای موسی و عصایش زنده است و نخواهد گذاشت پرچم مقدس ایران بر زمین بیفتد بلکه آن را به پشتوانه ملت بی‌نظیر و به رهبری خلف صالح خامنه‌ای، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به دست صاحب اصلی مملکت، حضرت صاحب الزمان (عج) تحویل خواهد داد.

این روزها مردم ایران در حالی سوگوار اربعین امام شهید انقلاب اسلامی هستند که حماسه حضورشان و اتحاد مقدس این ملت بزرگ در برابر دشمنان و بدخواهان، برگی زرین را در تاریخ این سرزمین کهن برای همیشه ثبت و ضبط کرد و آیندگان یقیناً به این تاریخ پرافتخار خواهند بالید.

مردم ولایت‌مدار و مؤمن در جای‌جای استان چهارمحال و بختیاری، بام ایران، نیز همگام و همدل با دیگر مناطق کشورمان چهل روز سوگوار قائد شهیدشان بودند و یاد ایشان را با صلابت و شکوه گرامی داشتند. درست مانند بازماندگان حادثه کربلا که ۴۰ روز پس از شهادت امامشان حضرت سیدالشهدا (ع) به این دشت غم‌بار بازگشتند و در سوگ شهدا اشک ماتم ریختند.

از شهادت قائد امت تا رستاخیز عظیم ملت

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله زمانی، کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت اربعین شهادت امام خامنه‌ای و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم و با اشاره به اینکه زمان زیادی باید بگذرد تا ابعاد شخصیت والای این مرد خدا برای همگان شناخته شود، اظهار کرد: با جرات می‌توانیم بگوییم که این عالم وارسته و این چهره ممتاز سیاسی و دینی، شخصیت یگانه همه زمان‌ها هستند و سال‌ها باید بگذرد تا چهره‌ای به جامعیت شخصیت امام خامنه‌ای در همه عرصه‌های سیاسی، دینی، نظامی، فرهنگی و هنری و ... ظهور کند.

زمانی با ذکر اینکه خون مطهر قائد شهیدمان باعث رستاخیز ملت ایران و عامل پیروزی جبهه اسلام شد، ادامه داد: امام شهید در فرمایشات خود بعد از شهادت سیدحسن نصرالله فرمودند: «اگر ترور رهبران و فرماندهان، باعث ایجاد عقب‌گرد برای سازمان‌های انقلابی می‌شد، در حال حاضر باید در حرکت حزب‌الله نیز عقب‌گرد حاصل می‌شد، در حالی که با وجود نقش بی‌بدیل و بی‌نظیر سیدحسن نصرالله در حزب‌الله می‌بینیم که متوقف نشده و با قوت به حرکت خود ادامه می‌دهد».

وی با تأکید بر اینکه جبهه حق و رهروان راه امام خامنه‌ای تحت راهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای جوان همیشه پیروز خواهد بود، بیان کرد: فراز قرآنی «قُل هَل تَرَبَّصونَ بِنا إِلّا إِحدَی الحُسنَیَینِ» در سوره توبه به این حقیقت اشاره دارد که سرنوشت جبهه حق چه شکست و شهادت باشد چه پیروزی، جز نیکویی نخواهد بود؛ لذا قرارگیری در جبهه حق جز پیروزی نیست.

زمانی «بعثت مردم» در جنگ تحمیلی سوم را حاصل فداکاری و شهادت امام شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم ایران در این جنگ و آزمون در پیشگاه الهی روسفید شدند. دشمن عده و عُده فراوان دارد اما ملت پرورش یافته در مکتب امام خامنه‌ای ترسی به خود راه نداده است و مأموریت تاریخی خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.

وی عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را نیز مرهون تدبیر و مدیریت هوشمندانه امام شهید دانست و گفت: فرزندان این مرز و بوم در چهل روز جنگ بی‌امان با ائتلافی از دشمنان با سردمداری دشمن آمریکایی صهیونی، آنان را به زانو درآوردند و تمام دنیا را به حیرت واداشتند. امروز ایران یک ابرقدرت نوظهور است که ابعاد این دستاوردهای بزرگ ملت ایران باید به‌طور دقیق واکاوی و تبیین شود.

امام شهید، ذخیره خداوند برای آینده انقلاب بود

این کارشناس مسائل دینی شخصیت جامع‌الاطراف امام شهید را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: امام شهید ما یک عارف متصل به امام زمان (عج) بودند و بی‌شک پیروزی و عزت و اقتدار این مملکت مدیون همین ارتباطات، افاضات و هدایت خاص است.

زمانی با یادآوری اینکه امام شهید به اذعان بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری ذخیره خداوند برای آینده انقلاب بود، توضیح داد: برای شناخت شخصیت جامع امام شهید خوب است به مطالعه سخنان بزرگان و علمای برجسته ایران و جهان در توصیف ایشان بپردازیم.

وی در پایان بر ضرورت شناخت شخصیت امام خامنه‌ای تأکید کرد و گفت: متأسفانه قصور و کوتاهی کردیم، حال آنکه جوانان و نوجوانان ما الگویی بهتر از ایشان ندارند به شرط آنکه برای شناساندن مکتب امام خامنه‌ای خاصه برای نسل جدید دست به کار شویم.