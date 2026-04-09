برپایی دسته هیئات مذهبی قم از گلزار شهدا تا حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه دسته عزای چهلم امام شهید حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای با حضور گسترده هیئات مذهبی استان قم برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مراسم امروز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و هیئات مذهبی، عزاداران و اقشار مختلف مردم از گلزار شهدای قم حرکت خود را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) آغاز میکنند.
این آیین علاوه بر گرامیداشت چهلم امام شهید، با هدف اعلام همدردی و همراهی با برادران حزبالله لبنان نیز برگزار خواهد شد و در آن جمعی از هیئات مذهبی، خادمان مجالس اهلبیت(ع) و مردم ولایتمدار قم حضور خواهند داشت.
مسیر پیشبینیشده برای این حرکت عزاداری از گلزار شهدا به سمت حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) است و پیشبینی میشود جمعیت قابل توجهی از دلدادگان خاندان عصمت و طهارت(ع) در این مراسم حضور یابند.
هیئات مذهبی استان قم با دعوت از مردم مؤمن و انقلابی، خواستار حضور پرشور در این مراسم شدهاند تا این آیین در شأن جایگاه مرجعیت، شهادت و مقاومت اسلامی برگزار شود.
این مراسم در فضایی آکنده از حزن و اندوه، نمادی از تجدید میثاق مردم قم با آرمانهای شهدا، ولایت و جبهه مقاومت خواهد بود.
