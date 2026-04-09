سردار قاآنی:مجازات پشیمان کننده‌ در انتظار عاملین وحشی گری درلبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در پی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان تاکید کرد: نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش با وحشی گری امروز در لبنان خواست اثبات کند از ارباب ذلیل شده اش آمریکا وحشی تر و قصی القلب تر است. دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ رژیم صهیونیستی پر از جنایات ضد بشری و کشتار مردم بیگناه و زنان و کودکان است.
نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش با وحشی گری امروز در لبنان خواست اثبات کند از ارباب ذلیل شده اش آمریکا وحشی تر و قصی القلب تر است.
دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.
اسماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نظر شما