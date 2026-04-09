  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

سردار قاآنی:مجازات پشیمان کننده‌ در انتظار عاملین وحشی گری درلبنان است

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در پی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان تاکید کرد: دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در پی جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان تاکید کرد: نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش با وحشی گری امروز در لبنان خواست اثبات کند از ارباب ذلیل شده اش آمریکا وحشی تر و قصی القلب تر است. دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ رژیم صهیونیستی پر از جنایات ضد بشری و کشتار مردم بیگناه و زنان و کودکان است.

نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش با وحشی گری امروز در لبنان خواست اثبات کند از ارباب ذلیل شده اش آمریکا وحشی تر و قصی القلب تر است.

دشمن بداند که مجازات سخت و پشیمان کننده ای در انتظارش است.

اسماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6796107
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      تو جنگ نشد.ولی امیدوارم از راههای دیگه ای نتانیاهو رو بکشید.والا زنده‌ماندن این جانی وحشی خونخوارحرامه حرام
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      سردارجان خدا خیرت بده بزن موشک به اسرائیل غاصب خب .
    • رضا IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 1
      پاسخ
      مطمئنا بی آبروترین ودردناک ترین مرگ قرن، در انتظار نتانیاهوی شیطان صفت خواهد بود.

