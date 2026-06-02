به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر سه شنبه در نشست مشترک با نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز، نمایندگان جامعه کار و تولید، تعاونگران، مدیرکل تأمین اجتماعی کردستان و رئیس بسیج جامعه کارگری، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات فعالان حوزه کار، تولید و تعاون تأکید کرد.
وی جامعه کارگری، تولیدکنندگان و تعاونگران را از مهمترین ظرفیتهای انسانی و اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: نقش این قشر در توسعه پایدار کردستان تعیینکننده است و باید از تمامی ظرفیتها برای حمایت از آنان بهره گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، افزود: اقدامات انجام شده در زمینه پیشرفت کریدور شمالغرب ـ جنوبغرب و توسعه صنایع الکترونیکی بانه، زمینهساز بهرهمندی بیشتر فعالان اقتصادی استان از فرصتهای توسعهای خواهد بود.
صلواتی با اشاره به گستردگی مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۲۰۰ هزار نفر عضو تعاونیها و بیش از ۲۳۰ هزار نفر نیز تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی در استان قرار دارند که نشاندهنده اهمیت خدمات این مجموعه است.
وی همچنین ظرفیتهای فرهنگی، هنری، کشاورزی، صنعتی و معدنی شهرستانهای سقز و بانه را قابل توجه دانست و بر نقش این مناطق در روند توسعه استان تأکید کرد.
اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به کالابرگ الکترونیکی
مدیرکل کار کردستان با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان اظهار کرد: ۱۶ هزار فروشگاه در اجرای این طرح مشارکت دارند و تاکنون هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است.
وی این موفقیت را حاصل همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان عنوان کرد.
صلواتی با تأکید بر حمایت از بخش تعاون گفت: برای توسعه تعاونیها محدودیتی در تأمین منابع اعتباری وجود ندارد و تسهیلات ارزانقیمت برای اجرای طرحهای اقتصادی، تولیدی و اشتغالزا در دسترس متقاضیان قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایمنی محیطهای کار پرداخت و افزود: واحدهای تولیدی، کارگاهها و پروژههای ساختمانی که الزامات ایمنی را رعایت نکنند، با برخورد قانونی مواجه شده و در صورت لزوم پلمب خواهند شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: افزایش آموزشها و نظارتهای ایمنی موجب شده میزان آموزشهای تخصصی از ۱۸ هزار نفر-ساعت به ۳۰ هزار نفر-ساعت برسد که نتیجه آن کاهش ۳۰ درصدی مرگومیر ناشی از حوادث کار در استان بوده است.
مطالبات کارگران، بازنشستگان و فعالان اقتصادی در دستور پیگیری
صلواتی با اشاره به درخواستهای مطرح شده در این نشست گفت: موضوعاتی همچون مشاغل سخت و زیانآور نانواییها، بیمه بیکاری کارگران بیکار شده، افزایش سهمیه تسهیلات بازنشستگان، تأمین فضای مناسب برای بازنشستگان، حمایت از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای، کمبود دارو در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، ایجاد پمپ گازوئیل و حمایت از انجمن کنترل کیفیت کارخانجات استان در دستور پیگیری قرار گرفته است.
وی همچنین از موفقیت روند رسیدگی به پروندههای بیمه بیکاری خبر داد و افزود: حدود ۹۵ درصد پروندههای ارسال شده به سازمان تأمین اجتماعی به نتیجه رسیده است.
استفاده از ظرفیت شستا و صنایع برای توسعه ورزش کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در بخش پایانی سخنان خود بر توسعه زیرساختهای رفاهی و ورزشی جامعه کارگری تأکید کرد و گفت: میتوان از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شستا، معادن، کارخانهها، طلای سقز و سایر واحدهای اقتصادی برای اجرای پروژههای رفاهی و ورزشی بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه احداث مجموعه ورزشی کارگری سقز نیز از طریق تفاهمنامه، مشارکت و همافزایی میان دستگاههای مختلف، اقدامات لازم دنبال خواهد شد.
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