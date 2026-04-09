به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در مراسم چهلم شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای که در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار شد، اظهار داشت: امشب شب چهلم عروج ملکوتی رهبر عزیز ماست. چهل شب است که شما مردم در صحنه حضور دارید و خواستار تنبیه متجاوز و انتقام خون شهدا هستید.

امام جمعه یزد با قدردانی از حضور مردم افزود: ان‌شاءالله عنایت الهی بیش از پیش شامل حال ما شود؛ همان خدایی که ما را در میدان‌های مختلف پیروز کرده است.

وی افزود: شما به آیه شریفه «وَلا تَهِنُوا فِی ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ» عمل کرده‌اید؛ خداوند می‌فرماید در تعقیب دشمن سستی نکنید. دشمن هرگز شما را رها نخواهد کرد و همواره می‌کوشد اگر بتواند شما را از دینتان باز دارد؛ بنابراین ما نیز نباید اجازه چنین امری را بدهیم.

ناصری حضور مردم در صحنه و مقاومت رزمندگان را عامل تکمیل پیروزی دانست و گفت: ان‌شاءالله این حضور و مقاومت، پیروزی نهایی را رقم خواهد زد.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید اظهار داشت: درباره امام شهید سخن بسیار است؛ خدمات و تلاش‌های ایشان آن‌قدر گسترده است که برای بیان آن‌ها باید کتاب‌ها نوشته شود.

ناصری با اشاره به نقش رهبر شهید در حوزه‌های مختلف افزود: در عرصه علمی، همواره تمام همت ایشان پیشبرد علمی کشور بود. ساعت‌ها با دانشجویان و مراکز علمی گفت‌وگو و ارتباط داشتند و به‌واسطه همین توجه ویژه، مراکز علمی کشور رشد قابل‌توجهی یافت. ایشان توصیه‌های مکرری به جامعه دانشگاهی و حوزوی داشتند و در مطالعه کتاب نیز زبانزد بودند و به شعر و ادبیات توجه ویژه‌ای داشتند.

وی ادامه داد: در حوزه نظامی نیز هدف رهبر شهید، شکل‌گیری ایرانی قوی، مقتدر، پایدار و مقاوم بود. در سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی، در جبهه‌ها به جمعی از پاسداران دستور دادند برای خودکفایی در تسلیحات نظامی تلاش کنند و همواره تأکید داشتند که باید در عرصه نظامی قدرتمند باشیم. حتی به فرماندهان نظامی درباره دقت در توسعه و ارتقای توان موشکی توصیه‌های جدی داشتند.

ناصری یکی از اقدامات مهم رهبر شهید را نقش‌آفرینی در حفظ حرم‌های اهل‌بیت(ع) در منطقه دانست و گفت: نجات کربلا و سوریه از اقدامات مهم و ارزشمند ایشان بود. زمانی که حرم‌ها در خطر قرار داشت و داعش شکل گرفته بود، با تدبیر و دقت تلاش کردند جنگ به داخل ایران کشیده نشود و سردار شهید سلیمانی را مأمور کردند تا برای نجات حرم‌ها و نابودی داعش وارد میدان شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: شاهد بودم که ایشان با چه دقتی امور را پیگیری می‌کردند و برنامه‌ریزی داشتند. رهبر شهید به جهان اسلام خدمات فراوانی کرد و در این مسیر سختی‌ها و رنج‌های بسیاری را تحمل کرد.

امام جمعه یزد به دیدگاه‌های اقتصادی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان در حوزه مسائل اقتصادی نیز توصیه‌ها و راهبردهایی ارائه کردند و اگر این سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده به‌طور کامل اجرا می‌شد، وضعیت اقتصادی کشور می‌توانست بسیار بهتر از شرایط کنونی باشد.

وی با اشاره به اهتمام رهبر شهید به مسائل دینی و قرآنی افزود: ایشان به فعالیت‌های قرآنی اهمیت فراوانی می‌دادند، جلسات منظم قرآنی داشتند و در ترویج فرهنگ قرآن بسیار کوشا بودند.

آیت‌الله ناصری همچنین به ساده‌زیستی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان زندگی ساده‌ای داشتند و نسبت به مستضعفان جهان توجه ویژه‌ای نشان می‌دادند و همواره به این سخن امیرالمؤمنین(ع) توجه داشتند که کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً.

وی افزود: رهبر شهید ما ۳۸ سال پس از امام ایستادگی و تلاش کرد و کشور را رهبری کرد و برای تمام لحظات زندگی خود برنامه داشت و روزانه دیدارهای متعددی با اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار می‌کرد.

آیت‌الله ناصری گفت: شما مردم قدردان این امام شهید هستید و می‌دانم که همه خواستار انتقام خون شهیدمان هستید. چهل روز است که شب و روز در خیابان حضور دارید و اکنون نیز نباید صحنه را ترک کنیم؛ چراکه دشمن در هر لحظه در پی ضربه زدن است. ما با جنایتکارانی روبه‌رو هستیم که از انسانیت بی‌بهره‌اند، اما خداوند همه توطئه‌های آنان را خنثی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: ما با دشمن سازش نداریم و باید هوشیار باشیم. همچنین مسئولان در برابر این مردم وظایف سنگینی بر عهده دارند.