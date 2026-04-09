  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

هیئات مذهبی اصفهان در اربعین رهبر شهید انقلاب حضوری باشکوه خواهند داشت

اصفهان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان از برگزاری اجتماع باشکوه هیئات مذهبی این شهر در چهلمین روز شهادت قائد امت، رهبر معظم انقلاب در میدان امام (ره) اصفهان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه هیئات مذهبی در صیانت و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از معجزات انقلاب اسلامی، حضور همیشگی و خودجوش مردم و هیئات مذهبی در تمامی صحنه‌ها و رویدادهای مهم است؛ حضوری که همواره پشتوانه‌ای مستحکم برای انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: در مراسم باشکوه اربعین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، هیئات مذهبی شهر اصفهان ساعت ۱۴ پنجشنبه ۲۰ فروردین در میدان امام به‌صورت منسجم و در قالب دسته‌های عزاداری در جایگاه عزاداری اربعین حضور پیدا خواهند کرد و جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و عشق مردم به آرمان‌های انقلاب را به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: در این اجتماع معنوی و حماسی، ۸۶ علم از سوی هیئات مذهبی اصفهان در جایگاه عزاداری اربعین رهبر شهید انقلاب نصب خواهد شد که نمادی از حضور سازمان‌یافته و پرشور هیئات مذهبی این استان است.

وی تأکید کرد: این حضور گسترده و آگاهانه نشان می‌دهد که هیئات مذهبی همچنان نقش محوری خود را در حفظ هویت دینی، انقلابی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6796183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها