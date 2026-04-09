هیئات مذهبی اصفهان در اربعین رهبر شهید انقلاب حضوری باشکوه خواهند داشت

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه هیئات مذهبی در صیانت و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از معجزات انقلاب اسلامی، حضور همیشگی و خودجوش مردم و هیئات مذهبی در تمامی صحنه‌ها و رویدادهای مهم است؛ حضوری که همواره پشتوانه‌ای مستحکم برای انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: در مراسم باشکوه اربعین حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، هیئات مذهبی شهر اصفهان ساعت ۱۴ پنجشنبه ۲۰ فروردین در میدان امام به‌صورت منسجم و در قالب دسته‌های عزاداری در جایگاه عزاداری اربعین حضور پیدا خواهند کرد و جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و عشق مردم به آرمان‌های انقلاب را به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: در این اجتماع معنوی و حماسی، ۸۶ علم از سوی هیئات مذهبی اصفهان در جایگاه عزاداری اربعین رهبر شهید انقلاب نصب خواهد شد که نمادی از حضور سازمان‌یافته و پرشور هیئات مذهبی این استان است.

وی تأکید کرد: این حضور گسترده و آگاهانه نشان می‌دهد که هیئات مذهبی همچنان نقش محوری خود را در حفظ هویت دینی، انقلابی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کنند.