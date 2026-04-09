«پویش در کنار مردم»؛ ترسیم کننده مسیر خدمت به معلولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش در کنار مردم کماکان ترسیم کننده مسیر خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت در مناطق مختلف کشور است و پیوندهای ناگسستنی متولیان امور معلولان با اقشار مختلف جامعه، دسترس پذیری خدمات در دورترین نقاط کشور را نوید می دهد تا در سایه تلاش های انجام شده، توانمندسازی افراد دارای معلولیت، حتی در موقعیت های بحرانی، در زمره اولویت های نخست، در مدار توجه مسئولان امر قرار گیرد.

فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد: نگاهی منصفانه به فعالیت‌های توانبخشی، حکایت گر نیم قرن تلاش متولیان امور معلولان در بخش‌های دولتی و غیر دولتی و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های مردمی و بسیج اجتماعی در مسیر توسعه کمی و کیفی خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت است.

تلاش مجدانه جهت فراگیرسازی این خدمات به ویژه در موقعیت های بحرانی مانند جنگ اخیر که از سوی ددمنشان آمریکایی-صهیونیستی بر ملت ما تحمیل گردید نیز از نقاط روشن و پر افتخاری است که در قالب «پویش کنار مردم با شعار خدمت» از نخستین روزهای جنگ توسط سازمان بهزیستی، با رویکردی جامعه محور و محله محور، در چهارچوب برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه شکل گرفت.

این پویش به عنوان نقطه ای عطف در برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه، با مشارکت سازمان های غیر دولتی فعال در امور معلولان، گروه های محلی خودیار و خانواده های دارای فرزند معلول انجام شد و فرصت های ارزنده ای را برای تلاشگران عرصه توانبخشی فراهم ساخت تا از نزدیک با خانواده های افراد دارای معلولیت که از جنگ آسیب دیده یا در معرض آسیب قرار داشتند، تعامل نموده و برای رفع نیازهای آنان اقدام کنند.

اهم این فعالیت ها به شرح ذیل است:

۱- آموزش تسهیلگران شاغل به کار در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه درخصوص اقدامات پیش، هم زمان و پس از بحران با هدف توانمندسازی خانواده ها در مواجهه موثر با این موقعیت ها

۲- ایجاد فضاهای مجازی به منظور تشکیل شبکه های ارتباطی موثر میان این دسته از خانواده ها و تبادل تجارب آنان

۳- شناسایی و ارزیابی نیازهای خانواده های دارای فرد معلول در مناطق مختلف کشور به ویژه در بخش هایی که بیشترین آسیب را دیده اند و ارجاع بهنگام آنان جهت دریافت به موقع خدمات مورد نیاز.

۴- آموزش خانواده ها در خصوص چگونگی مواجهه با موقعیت های بحرانی با هدف ارتقا سطح تاب آوری آنان در برابر مشکلات ناشی از جنگ.

۵- شناسایی خانواده هایی که در نتیجه حملات دچار آسیب های جسمی و روانی شده اند و ارجاع آنان برای دریافت خدمات مشاوره روان شناختی و امکانات توانبخشی مورد نیاز.

۶- ایجاد برنامه های توانبخشی از راه دور به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، تدوین فیلم ها و کتابچه های آموزشی متناسب با نیازهای خانواده های افراد دارای معلولیت

۷- مناسب سازی محل زندگی افراد دارای معلولیت که در جنگ دچار آسیب شده اند، متناسب با نوع و سطح نیاز آنان.

۸ - ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی توسط تیم های تخصصی سیار به صورت شبانه روزی جهت پاسخ گویی به نیازهای خانواده ها

۹- ارائه خدمات هنردرمانی از طریق توسعه پایگاه های هنری به ویژه در زمینه هنرهای نمایشی با هدف توانمندسازی روانی افراد دارای معلولیت به کمک فعالیت های هنری.

پویش کنار مردم کماکان ترسیم کننده مسیر خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت در مناطق مختلف کشور است و پیوندهای ناگسستنی متولیان امور معلولان با اقشار مختلف جامعه، دسترس پذیری خدمات در دورترین نقاط کشور را نوید می دهد تا در سایه تلاش های انجام شده، توانمندسازی افراد دارای معلولیت، حتی در موقعیت های بحرانی، در زمره اولویت های نخست، در مدار توجه مسئولان امر قرار گیرد.