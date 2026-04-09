آغاز عملیات بازسازی پل ریلی تخریب شده در تجاوز اخیر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، مجید ارجونی، مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به آغاز عملیات بازسازی پل ریلی «باغیک - سواریان» در این استان، اظهار کرد: بازسازی جهادی این پل که در پی حملات تجاوزکارانه اخیر دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی تخریب شده، در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: پل ریلی واقع در کیلومتر ۲۲۲ محور جنوب که در جریان حملات هوایی جنگنده‌های دشمن صهیونیستی و آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت، با بسیج نیروهای فنی و عمرانی و به‌صورت جهادی وارد فاز بازسازی شده است.

ارجونی با بیان اینکه این پل ۵۰ متری دارای هفت دهانه است، گفت: در پی این حملات، سه دهانه پل دچار تخریب کامل شده است.

وی ادامه داد: تیم‌های تخصصی راه‌آهن بلافاصله پس از انجام ارزیابی‌های اولیه و ایمن‌سازی محدوده، مراحل آواربرداری، جانمایی تجهیزات سنگین و آماده‌سازی بستر برای نصب سازه‌های موقت و دائمی را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل راه‌آهن قم در پایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده بر این اساس است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تردد ایمن قطارها در این محور برقرار شود.