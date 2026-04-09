۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

انجام ۲۰۰۰ مأموریت امدادی در جنگ رمضان

بنابر اعلام جمعیت هلال‌احمر، نیروهای امدادی بیش از دو هزار عملیات تخصصی در جنگ تحمیلی سوم انجام داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در اطلاعیه شماره ۱۱ هلال‌احمر در خصوص جنگ ‏تحمیلی صهیونی_آمریکایی علیه کشورمان آمده است:‏

۱- از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا صبح پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۲۰۰۶ مشاور جوان هلال‌احمر به ۱۵۲ هزار و ‌‏۴۲۷ تماس مردمی‌ با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و ۷۶۳ هزار و ۷۰۹ دقیقه (حدود ۱۳ هزار ساعت) مشاوره روانشناسی به هموطنان دچار ‏آسیب‌های روحی و روانی از حملات دشمن ارائه کرده‌اند.‏

۲- در مجموع در طول جنگ تحمیلی سوم، با تلاش تیم‌های امدادی و جستجو و نجات هلال‌احمر؛ ۹۴۴ هموطن در مناطق تخریب شده بر اثر حملات هوایی، خدمات رهاسازی، نجات و انتقال به مراکز درمانی را دریافت کرده‌اند.

۳- در جنگ تحمیلی ۲۵۷ زن به شهادت رسیدند که سه نفر از این زنان باردار بودند. تعداد شهدای زیر ۱۸ سال نیز ۲۲۰ نفر بوده‌اند.

۴- بیشترین ماموریت‌ها و عملیات امدادرسانی تیم‌های هلال‌احمر در استان تهران با ۵۲۲ عملیات، هرمزگان با ۱۷۷ عملیات، خوزستان با ۱۵۱ و اصفهان با ۱۴۸ عملیات بوده است که حدود ۲۵ درصد کل عملیات‌های انجام شده امدادی در کلانشهر تهران انجام شده است.

۵- در مجموع ۱۲۵ هزار و ۳۹۲ واحد غیرنظامی (مسکونی، تجاری و...) در جنگ دچار تخریب کامل تا آسیب‌های جزئی شده‌اند.

۶- تعداد ۲۰ مرکز، شعبه و انبار امدادی هلال‌احمر و ۴۹ خودرو عملیاتی امدادی از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار ‏گرفتند. ۱۸ امدادگر هلال‌احمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از حملات، مجروح شده و ‏۴ امدادگر هلال‌احمر نیز به شهادت رسیده‌اند.‏

۷- در مجموع بیش از ۲ هزار ماموریت امدادی در جنگ تحمیلی سوم توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر انجام شده که در این ماموریت‌ها بیش از ۲۸ هزار نفر/روز امدادگر و نجاتگر این جمعیت در قالب ۷۹۸۴ تیم عملیاتی متخصص شامل تیم‌های جست‌وجو، آواربرداری و نجات مشارکت داشته‌اند.

شماره ۱۱۲ هلال‌احمر ‏همچنان و ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال است تا درصورت مواجهه با هر گونه حادثه، در کمترین زمان ممکن، تیم‌های امدادی برای کمک‌ رسانی به مردم در محل حاضر شوند.

