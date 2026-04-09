انجام ۲۰۰۰ مأموریت امدادی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در اطلاعیه شماره ۱۱ هلال‌احمر در خصوص جنگ ‏تحمیلی صهیونی_آمریکایی علیه کشورمان آمده است:‏

۱- از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا صبح پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۲۰۰۶ مشاور جوان هلال‌احمر به ۱۵۲ هزار و ‌‏۴۲۷ تماس مردمی‌ با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و ۷۶۳ هزار و ۷۰۹ دقیقه (حدود ۱۳ هزار ساعت) مشاوره روانشناسی به هموطنان دچار ‏آسیب‌های روحی و روانی از حملات دشمن ارائه کرده‌اند.‏

۲- در مجموع در طول جنگ تحمیلی سوم، با تلاش تیم‌های امدادی و جستجو و نجات هلال‌احمر؛ ۹۴۴ هموطن در مناطق تخریب شده بر اثر حملات هوایی، خدمات رهاسازی، نجات و انتقال به مراکز درمانی را دریافت کرده‌اند.

۳- در جنگ تحمیلی ۲۵۷ زن به شهادت رسیدند که سه نفر از این زنان باردار بودند. تعداد شهدای زیر ۱۸ سال نیز ۲۲۰ نفر بوده‌اند.

۴- بیشترین ماموریت‌ها و عملیات امدادرسانی تیم‌های هلال‌احمر در استان تهران با ۵۲۲ عملیات، هرمزگان با ۱۷۷ عملیات، خوزستان با ۱۵۱ و اصفهان با ۱۴۸ عملیات بوده است که حدود ۲۵ درصد کل عملیات‌های انجام شده امدادی در کلانشهر تهران انجام شده است.

۵- در مجموع ۱۲۵ هزار و ۳۹۲ واحد غیرنظامی (مسکونی، تجاری و...) در جنگ دچار تخریب کامل تا آسیب‌های جزئی شده‌اند.

۶- تعداد ۲۰ مرکز، شعبه و انبار امدادی هلال‌احمر و ۴۹ خودرو عملیاتی امدادی از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار ‏گرفتند. ۱۸ امدادگر هلال‌احمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از حملات، مجروح شده و ‏۴ امدادگر هلال‌احمر نیز به شهادت رسیده‌اند.‏

۷- در مجموع بیش از ۲ هزار ماموریت امدادی در جنگ تحمیلی سوم توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر انجام شده که در این ماموریت‌ها بیش از ۲۸ هزار نفر/روز امدادگر و نجاتگر این جمعیت در قالب ۷۹۸۴ تیم عملیاتی متخصص شامل تیم‌های جست‌وجو، آواربرداری و نجات مشارکت داشته‌اند.

شماره ۱۱۲ هلال‌احمر ‏همچنان و ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعال است تا درصورت مواجهه با هر گونه حادثه، در کمترین زمان ممکن، تیم‌های امدادی برای کمک‌ رسانی به مردم در محل حاضر شوند.