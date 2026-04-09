۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

مقام پاکستانی: حمله اسرائیل به لبنان نقض توافق آتش‌بس است

مقام پاکستانی: حمله اسرائیل به لبنان نقض توافق آتش‌بس است

یک مقام پاکستانی با بیان اینکه مرحله نخست مذاکرات اسلام‌آباد، به تعیین و اولویت‌بندی موضوعات مورد بحث اختصاص خواهد داشت، تأکید کرد که حمله رژیم اسرائیل به لبنان نقض آتش‌بس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام پاکستانی تأکید کرد که «حملات رژیم اسرائیل به لبنان نقض توافق آتش‌بس است، ولی تأثیری در برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد ندارد.»

یک منبع دیپلماتیک پاکستانی هم تأکید کرد که «مرحله نخست مذاکرات پیش‌رو در پاکستان، به تعیین و اولویت‌بندی موضوعات مورد بحث اختصاص خواهد داشت».

وزارت خارجه پاکستان هم حملات رژیم اسرائیل به لبنان را محکوم کرد و خواستار مداخله فوری جامعه بین الملل برای توقف این حملات شد.

پیش از این مقامات ارشد آمریکایی از جمله معاون ترامپ و سخنگوی کاخ سفید و مقامات رژیم اسرائیل مدعی شده بودند که توقف جنگ در لبنان بخشی از توافق آتش‌بس نیست.

در بیانیه نخست‌وزیر پاکستان نیز اعلام شده بود که توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا شامل توقف جنگ در همه جبهه‌هاست.

