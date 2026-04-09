به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام پاکستانی تأکید کرد که «حملات رژیم اسرائیل به لبنان نقض توافق آتشبس است، ولی تأثیری در برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد ندارد.»
یک منبع دیپلماتیک پاکستانی هم تأکید کرد که «مرحله نخست مذاکرات پیشرو در پاکستان، به تعیین و اولویتبندی موضوعات مورد بحث اختصاص خواهد داشت».
وزارت خارجه پاکستان هم حملات رژیم اسرائیل به لبنان را محکوم کرد و خواستار مداخله فوری جامعه بین الملل برای توقف این حملات شد.
پیش از این مقامات ارشد آمریکایی از جمله معاون ترامپ و سخنگوی کاخ سفید و مقامات رژیم اسرائیل مدعی شده بودند که توقف جنگ در لبنان بخشی از توافق آتشبس نیست.
در بیانیه نخستوزیر پاکستان نیز اعلام شده بود که توافق آتشبس بین ایران و آمریکا شامل توقف جنگ در همه جبهههاست.
