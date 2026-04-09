۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

اتحادیه اروپا: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کند 

اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی خواست حملات خود به لبنان را متوقف کرده و لبنان را در توافق آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بگنجاند.

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از المیادین، اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه نسبت به پیامدهای تشدید تنش بر توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران هشدار داد و از رژیم صهیونیستی خواست حملات خود به لبنان را متوقف کند.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم شمول لبنان در توافق آتش‌بس با ایران تاکید کرد و در این رابطه گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی، آتش‌بس بین آمریکا و ایران را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.

رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه حملات گسترده و ناگهانی را در سراسر لبنان، از جمله حملات شدید به بیروت، پایتخت لبنان، انجام داد. این حملات پس از اعلام آتش بس موقت در جنگ منطقه ای بین ایران و آمریکا صورت گرفت که قرار بود شامل رژیم صهیونیستی و حملات آن به لبنان نیز باشد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مدعی شد که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران بر عملیات جنگی تل آویو در لبنان تأثیر ندارد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات وحشیانه دیروز رژیم صهیونیستی که بی سابقه ترین حملات صورت گرفته طی سالهای اخیر به لبنان بود، منجر به شهادت ۲۰۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله رهبران حزب‌الله و زیرساخت‌های نظامی آن را هدف قرار داده است، در حالی که مقامات لبنانی تأکید کردند که تعداد زیادی از غیرنظامیان در این حملات شهید یا زخمی شده‌اند.

    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اتحادیه ی اروپا باید اقدام عملی نسبت به تجاوزگری اسرائیل انجام دهد، اگر به دنبال نسل کشی مردم غزه اسرائیل تحریم شده بود اینجور هار و وقیح نمیشد که بدون هیچ نگرانی کشتاری به این وسعت راه بیندازد کاری که روسیه در طی سه سال جنگ با اوکراین مرتکب نشد ولی از هر طرف تحریم شد
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسرائیل بلای بشریت است اسرائیل شر است و بلایی برای بشریت. در حالی که مذاکرات صلح در اسلام‌آباد در جریان است، در لبنان نسل‌کشی در حال وقوع است. غیرنظامیان بی‌گناه توسط اسرائیل کشته می‌شوند؛ ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان و این خونریزی همچنان بدون توقف ادامه دارد.

