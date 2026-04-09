  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

تجاوز به لبنان نشان‌دهنده تداوم رویکرد خصمانه در منطقه است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تجاوز به لبنان و اقدامات تحریک‌آمیز علیه ایران، نشان‌دهنده تداوم رویکرد خصمانه در منطقه است.

روح‌الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات مجدد به لبنان، اظهار کرد: این اقدام تنها ساعاتی پس از آتش‌بس رخ داد.

وی تأکید کرد: نقض روشن شروط ایران برای آتش‌بس موقت و ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان، بار دیگر نشان داد که این رژیم و حامی آن، ایالات متحده آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با توصیف حملات اخیر به‌ عنوان «اقدامی وحشیانه»، افزود: تجاوز به لبنان و اقدامات تحریک‌آمیز علیه ایران، نشان‌دهنده تداوم رویکرد خصمانه در منطقه است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دنیا یک‌ بار دیگر دید که در برابر متجاوز، تنها یک راه یعنی زور وجود دارد. راه مقابله با متجاوزان در منطقه فقط زور است.

کد مطلب 6796395
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها