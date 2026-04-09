روحالله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات مجدد به لبنان، اظهار کرد: این اقدام تنها ساعاتی پس از آتشبس رخ داد.
وی تأکید کرد: نقض روشن شروط ایران برای آتشبس موقت و ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان، بار دیگر نشان داد که این رژیم و حامی آن، ایالات متحده آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با توصیف حملات اخیر به عنوان «اقدامی وحشیانه»، افزود: تجاوز به لبنان و اقدامات تحریکآمیز علیه ایران، نشاندهنده تداوم رویکرد خصمانه در منطقه است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دنیا یک بار دیگر دید که در برابر متجاوز، تنها یک راه یعنی زور وجود دارد. راه مقابله با متجاوزان در منطقه فقط زور است.
