تجمع کارکنان شبکه بهداشت پلدختر و سپیددشت در محکومیت حملات دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، در اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، کارکنان شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهرستان پلدختر و همچنین پرسنل شبکه بهداشت و درمان سپیددشت، با حضور پرشور خود در میعادگاه‌های مردمی، حمایت قاطع خود را از نظام و رهبری اعلام کردند.

حضور پرشور در میعادگاه مردمی میدان شهید بهشتی

کارکنان شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهرستان پلدختر، در اربعین شهادت رهبر شهید، با حضور پرشور خود در تجمع مردم شریف پلدختر در میعادگاه مردمی در میدان شهید بهشتی، انزجار خود را از تجاوز آمریکایی-صهیونی به میهن عزیزمان و به خصوص حمله به مراکز بهداشتی و درمانی اعلام کردند.

کارکنان شبکه بهداشت پلدختر با بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نشان دادند که در راه ولایت ثابت‌قدم هستند.

این بیعت، تجدید میثاقی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکیدی بر تداوم راه شهیدان بود.

کارکنان شبکه بهداشت و درمان پلدختر در این اجتماع، ضمن اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح، درخواست خود مبنی بر گرفتن انتقام خون رهبر شهید ایران اسلامی، خون شهدای جنگ رمضان و احقاق حقوق برحق ملت بزرگ ایران از دشمن آمریکایی-صهیونی را از نیروهای مسلح شجاع و دلیر ایران اسلامی خواستار شدند.

برپایی موکب و ارائه خدمات سلامت به مردم

لازم به ذکر است در موکبی که با همکاری شبکه بهداشت و درمان و بنیاد علوی در میدان شهید بهشتی برپا شد، علاوه بر پذیرایی، خدمات سنجش فشار خون برای عموم مردم انجام گرفت.

حضور پرسنل شبکه بهداشت سپیددشت در میعادگاه مردمی

پرسنل شبکه بهداشت و درمان سپیددشت هم در تجمع مردم شریف شهر در میعادگاه مردمی حضور یافتند و با قرائت میثاق‌نامه توسط حاج برخوردار خورشیدوند، انزجار خود را از تجاوز صهیونی و آمریکایی به میهن عزیزمان اعلام کردند.

حجت‌الاسلام سیدنواب موسوی، سخنران این گردهمایی، با اعلام بیعت کادر بهداشت و درمان با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نشان داد که کادر سلامت در راه ولایت و دفاع از وطن ثابت‌قدم هستند.

پرسنل شبکه بهداشت سپیددشت درخواست خود مبنی بر گرفتن انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی و خون شهدای جنگ تحمیلی را از نیروهای مسلح شجاع و دلیر ایران اسلامی خواستار شدند و در ادامه اعلام انزجار خود را نسبت به حمله ددمنشانه آمریکایی و صهیونی به مراکز بهداشتی، درمانی و تحقیقاتی کشور اعلام کردند.

برپایی موکب شهدای سلامت و ویزیت رایگان

لازم به ذکر است موکب شهدای سلامت در این مکان برپا شد و دکتر کاظم‌زاده (متخصص داخلی) و دکتر صارمیان (پزشک عمومی) به ویزیت رایگان شرکت‌کنندگان در این تجمع پرداختند.

در ادامه، رئیس شبکه بهداشت و درمان، از زحمات نیروهای سپاه، انتظامی و بسیج تقدیر و بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین‌بخشی در حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.