به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) که سال گذشته فعالیت ۲۳ آزمایشگاه دولتی و تحت کنترل چین را در زمینه تست دستگاه‌های الکترونیک آمریکایی ممنوع کرده بود، اکنون در صدد تشدید این محدودیت‌هاست. با وجود ممنوعیت‌های پیشین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که همچنان بخش بزرگی از آزمایشگاه‌های مستقر در چین در این حوزه فعال هستند.

طبق اعلام این کمیسیون، در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از تجهیزات الکترونیکی ایالات متحده همچنان در آزمایشگاه‌های چینی تست می‌شوند. در همین راستا، قرار است این سازمان در تاریخ ۳۰ آوریل درباره پیشنهادِ گسترش محدودیت‌ها رأی‌گیری کند.

این اقدام، جدیدترین حلقه از زنجیره سخت‌گیری‌های واشینگتن علیه پکن محسوب می‌شود. پیش از این و در سال ۲۰۲۱، کمیسیون فدرال ارتباطات تجهیزات نظارتی و ارتباطی شرکت‌هایی نظیر هواوی، زدتی‌ئی (ZTE) و های‌ترا را به دلیل تقابل با امنیت ملی آمریکا، در فهرست سیاه قرار داده بود.