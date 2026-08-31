آغاز پیش سفارش موبایل دوبار تاشونده جدید هواوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اکنون پیش سفارش دستگاه «میت ایکس تی ۲» که قرار است هفتم سپتامبر رونمایی شود، در چین باز شده و به همین دلیل می توان به تصویر واضح تری از تنظیمات آن دست یافت. این شرکت همچنین جزئیاتی مربوط به طراحی را آشکار کرده که دستگاه از مدل اورجینال آن متمایز می کند.

«هواوی میت ایکس تی ۲» با تنظیمات حافظه ۱۶ گیگابایت+۵۱۲ گیگابایت، ۱۶ گیگابایت+یک ترابایت، ۱۶ گیگابایت+ یک ترابایت همراه پنل حفظ حریم خصوصی و یک نسخه ۱۶ گیگابایت+دو ترابیات با پنل حفظ حریم خصوصی و قلم ارائه می شود.

هواوی هنوز قیمت رسمی دستگاه ها را اعلام نکرده اما باید توجه داشت نسل نخست میت ایکس تی با قیمت رده بالا عرضه شد، بنابراین انتظار می رود مدل جدید نیز در دسته موبایل های پرچمدار بماند.

موبایل مذکور همچنین یک ساختار دوبار تاشونده به نام معماری Wing Fold را نیز بازطراحی کرده است. دو پنل ثانویه این دستگاه برخلاف حالت Z شکل به سمت داخل تا می شوند و نمایشگر اصلی انعطاف پذیر را در حالت بسته بودن موبایل، می پوشانند.

یک نمایشگر خارجی روی دستگاه به کاربر امکان کنترل تماس ها، پیام ها، پرداخت ها و دیگر فعالیت های روزمره را بدون باز کردن نمایشگر بزرگتر می دهد.

همچنین شرکت چینی تقارن را در مرکز طراحی حفظ کرده که حفظ آن توازن بیشتر توزیع وزن هنگام باز شدن موبایل است. این شرکت مدعی است ضخامت موبایل دوبارتاشونده جدید در حالت باز ۳.۵ میلیمتر است. سیستم لولاها و نمایشگر دستگاه نیز برای تحمل بیشتر در مقابل ضربات معمول و روزمره تقویت شده اند.

نمایشگر خارجی موبایل یک بریدگی مخصوص دوربین به شکل قرص دارد و از قابلیت فناوری شناسایی چهره سه بعدی پشتیبانی می کند و انتظار می رود ویژگی پرداخت مبتنی بر چهره نیز در دستگاه فعال شود. طبق اخبار این دستگاه از رصد ضربان قلب پشتیبانی می کند. انتظار می‌رود HarmonyOS ۷ بهبودهایی را در رابط کاربری به همراه داشته باشد که به‌طور ویژه برای نمایشگر بزرگ و سه‌تکه (tri-fold) طراحی شده‌اند، مانند قابلیت‌های ارتقایافته‌ی چندوظیفگی و تقسیم صفحه.

در مورد تراشه به کار رفته در دستگاه هنوز قطعیت وجود ندارد و گزارش‌ها به احتمال استفاده از Kirin ۹۰۳۰S یا پردازنده‌ای جدید از سری Kirin ۹۰۵۰ اشاره دارند.