آغاز مراسم اربعین رهبر معظم انقلاب در میدان امام(ره) اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای امروز پنجشنبه ۲۰ فروردین‌ماه با حضور اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و جمعی از مسئولان در میدان تاریخی امام(ره) اصفهان آغاز شد.

در این مراسم، هیئات مذهبی از نقاط مختلف شهر به‌صورت دسته‌های عزاداری در محل برگزاری مراسم حضور یافته‌اند و برنامه‌های سوگواری و مرثیه‌خوانی در رثای رهبر شهید انقلاب در حال برگزاری است.

حضور پرشور مردم و هیئات مذهبی در این مراسم جلوه‌ای از همبستگی و ارادت مردم اصفهان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشته است.