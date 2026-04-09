استاندار کرمانشاه: دست نیروهای مسلح روی ماشه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین رهبر شهید با اشاره به جایگاه والای ملت بصیر ایران، اظهار کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص این مردم فرمودند که آنان از امت عهد رسولالله (ص) در حجاز برتر هستند و در این چهل و هفت سال از عمر انقلاب اسلامی نیز اثبات شد که مردم در تمامی صحنهها، از جنگ تحمیلی گرفته تا جنگ دوازده روزه، جنگ تحمیلی سوم و فتنههای گذشته، همواره صحنهدار، جلودار و حتی جلوتر از مسئولان بودهاند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه تا زمان حضور مردم در صحنه، انقلاب از هر گزند و آسیبی مصون و محفوظ خواهد بود، افزود: نمونه بارز این مدعا را در «جنگ رمضان» مشاهده کردیم؛ جایی که با پشتیبانی مردم در خیابانها، رزمندگان و نیروهای مسلح چنان ضربه سختی به دشمن، استکبار و رژیم صهیونیستی وارد کردند که دشمن مجبور به عقبنشینی شد.
وی با اشاره به تحولات و پیروزیهای اخیر بیان کرد: اتفاقات اخیری که رقم خورد، با تدبیر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، اقتدار و دست برتر نیروهای مسلح و مصوبه شورای عالی امنیت ملی همراه بود که در نهایت با پذیرفتن شروط جمهوری اسلامی از سوی دشمن به سرانجام رسید و این امر نشاندهنده پشتیبانی قاطع مردم از این حرکت است.
حبیبی با هشدار صریح به دشمنان نظام تصریح کرد: هماکنون دست نیروهای مسلح ما روی ماشه است و چنانچه خطای مجددی از دشمن سر بزند، حتماً با پاسخ کوبندهتری مواجه خواهند شد؛ با این وجود، برای دستیابی به پیروزی نهایی، به استقامت، تدبیر مسئولان، حضور مستمر مردم در صحنه و هوشیاری همهجانبه در میدان، خیابان و عرصه دیپلماسی نیازمندیم.
مقام عالی دولت در استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با قاطعیت عرض میکنم تا زمانی که این مردم پشتیبان نظام و در صحنه هستند، این نظام از هر گزندی مصون است و مردم در تبعیت از جانشین خلف و رهبر جدیدمان، دست بیعت مجددی خواهند داد تا اهداف انقلاب و آرمانهای امامین انقلاب به خوبی و با سرعت و شتاب بیشتری تداوم پیدا کند.
