۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

امام جمعه یزد: در برابر دشمن نباید دچار غفلت شد

یزد - امام جمعه یزد با اشاره به شرایط آتش‌بس گفت: با وجود آتش‌بس، هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن باید حفظ شود و مردم همچنان با حضور خود پشتیبان کشور باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به تقوا سفارش کرده و این سفارش الهی به معنای اطاعت از دستورات پروردگار و حرکت در مسیر کمال است.

وی با بیان اینکه همه نعمت‌های دنیا از جانب خداوند به انسان عطا شده است، افزود: در برابر این نعمت‌ها، انسان موظف به شکرگزاری و اطاعت از خداوند است و تقوا در حقیقت راه رسیدن به کمال مطلق و قرب الهی محسوب می‌شود.

امام جمعه یزد تأکید کرد: اگر انسان می‌خواهد به سوی خدا و کمال حرکت کند، باید از کارهایی که او را از خداوند دور می‌کند دوری کرده و دل‌بستگی به دنیا را کنار بگذارد.
وی افزود: در حالی که دشمنان برای دستیابی به دنیا و ثروت از هر اقدامی دریغ نمی‌کنند، مردم ایران برای رضای خدا از مال و دارایی خود می‌گذرند و خداوند نیز پاداش این فداکاری را در دنیا و آخرت چند برابر عطا می‌کند.

آیت‌الله ناصری حضور مردم در صحنه‌های مختلف را سرمایه‌ای برای آخرت دانست و تصریح کرد: انسان همواره در محضر خداوند است و همه اعمال و رفتار او در پیشگاه الهی دیده می‌شود.

وی در خطبه دوم با اشاره به تحولات چهار دهه اخیر در کشور گفت: آنچه طی بیش از ۴۰ سال در ایران رخ داده، حاکمیت الهی در جامعه است؛ موضوعی که به گفته وی برخی جریان‌های غرب‌زده و طاغوتی قادر به درک آن نیستند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر نفی طاغوت و حاکمیت خدا تأکید داشت، افزود: پیامبران برای هدایت جامعه از سوی خداوند مبعوث شدند و پس از پیامبر اسلام(ص) نیز ائمه اطهار(ع) و در دوران غیبت، ولایت فقیه به عنوان ادامه مسیر هدایت مطرح است.

وی ادامه داد: امروز نظام اسلامی به دلیل اتکا به خداوند در جایگاه بالایی در جهان قرار دارد و بر اساس تعالیم الهی، مسلمانان نباید از دشمنان هراس داشته باشند.

آیت‌الله ناصری با قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: پایداری و مقاومت ملت ایران موجب عزت کشور در جهان شده و این موفقیت‌ها نتیجه ایمان و توکل به خداوند است.

وی با اشاره به شرایط آتش‌بس در منطقه نیز تأکید کرد: هرچند آتش‌بس برقرار شده است، اما نباید از دشمن غافل شد و لازم است هوشیاری و آمادگی کامل حفظ شود.

امام جمعه یزد همچنین از مسئولان خواست بیش از گذشته به مشکلات مردم توجه کرده و برای رفع دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی تلاش کنند.

