امام جمعه یزد: در برابر دشمن نباید دچار غفلت شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، ظهر جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به تقوا سفارش کرده و این سفارش الهی به معنای اطاعت از دستورات پروردگار و حرکت در مسیر کمال است.

وی با بیان اینکه همه نعمت‌های دنیا از جانب خداوند به انسان عطا شده است، افزود: در برابر این نعمت‌ها، انسان موظف به شکرگزاری و اطاعت از خداوند است و تقوا در حقیقت راه رسیدن به کمال مطلق و قرب الهی محسوب می‌شود.

امام جمعه یزد تأکید کرد: اگر انسان می‌خواهد به سوی خدا و کمال حرکت کند، باید از کارهایی که او را از خداوند دور می‌کند دوری کرده و دل‌بستگی به دنیا را کنار بگذارد.

وی افزود: در حالی که دشمنان برای دستیابی به دنیا و ثروت از هر اقدامی دریغ نمی‌کنند، مردم ایران برای رضای خدا از مال و دارایی خود می‌گذرند و خداوند نیز پاداش این فداکاری را در دنیا و آخرت چند برابر عطا می‌کند.

آیت‌الله ناصری حضور مردم در صحنه‌های مختلف را سرمایه‌ای برای آخرت دانست و تصریح کرد: انسان همواره در محضر خداوند است و همه اعمال و رفتار او در پیشگاه الهی دیده می‌شود.

وی در خطبه دوم با اشاره به تحولات چهار دهه اخیر در کشور گفت: آنچه طی بیش از ۴۰ سال در ایران رخ داده، حاکمیت الهی در جامعه است؛ موضوعی که به گفته وی برخی جریان‌های غرب‌زده و طاغوتی قادر به درک آن نیستند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر نفی طاغوت و حاکمیت خدا تأکید داشت، افزود: پیامبران برای هدایت جامعه از سوی خداوند مبعوث شدند و پس از پیامبر اسلام(ص) نیز ائمه اطهار(ع) و در دوران غیبت، ولایت فقیه به عنوان ادامه مسیر هدایت مطرح است.

وی ادامه داد: امروز نظام اسلامی به دلیل اتکا به خداوند در جایگاه بالایی در جهان قرار دارد و بر اساس تعالیم الهی، مسلمانان نباید از دشمنان هراس داشته باشند.

آیت‌الله ناصری با قدردانی از حضور و همراهی مردم گفت: پایداری و مقاومت ملت ایران موجب عزت کشور در جهان شده و این موفقیت‌ها نتیجه ایمان و توکل به خداوند است.

وی با اشاره به شرایط آتش‌بس در منطقه نیز تأکید کرد: هرچند آتش‌بس برقرار شده است، اما نباید از دشمن غافل شد و لازم است هوشیاری و آمادگی کامل حفظ شود.

امام جمعه یزد همچنین از مسئولان خواست بیش از گذشته به مشکلات مردم توجه کرده و برای رفع دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی تلاش کنند.