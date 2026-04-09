علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چشم‌انداز وضعیت جوی استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از امروز (پنجشنبه) تا روز شنبه هفته آینده، افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت، پدیده جوی قابل‌ملاحظه دیگری نخواهیم داشت و گاهی اوقات وزش باد ملایم و رشد ابر، مهمترین پدیده‌های جوی در آسمان شهرستان‌های مختلف استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید تصریح کرد: به دنبال این وضعیت پایدار، در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، گذر موجی ناپایدار از جو منطقه پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت این موج ناپایدار در بعضی ساعات سبب وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد که جزئیات بیشتر فعالیت این سامانه در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.