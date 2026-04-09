۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

زورآوند: دمای هوای کرمانشاه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از افزایش تدریجی دمای هوا تا روز شنبه و پیش‌بینی رگبار باران و رعدوبرق برای روزهای یکشنبه و دوشنبه در سطح استان خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چشم‌انداز وضعیت جوی استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، از امروز (پنجشنبه) تا روز شنبه هفته آینده، افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت، پدیده جوی قابل‌ملاحظه دیگری نخواهیم داشت و گاهی اوقات وزش باد ملایم و رشد ابر، مهمترین پدیده‌های جوی در آسمان شهرستان‌های مختلف استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید تصریح کرد: به دنبال این وضعیت پایدار، در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، گذر موجی ناپایدار از جو منطقه پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت این موج ناپایدار در بعضی ساعات سبب وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد که جزئیات بیشتر فعالیت این سامانه در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6796425

