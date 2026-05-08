زورآوند: رگبارهای بهاری و افزایش دمای هوا در راه کرمانشاه است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین وضعیت جوی استان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، شرایط جوی استان تا روز دوشنبه نسبتاً پایدار بوده و پدیده خاصی برای آسمان منطقه پیشبینی نمیشود.
وی افزود: در این مدت هوای استان در اکثر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی از ساعات شبانهروز، وزش باد به عنوان تنها پدیده جوی در سطح شهرهای استان مشاهده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات جوی از روز سهشنبه تصریح کرد: از بعدازظهر روز سهشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، عبور یک موج کوتاه و ناپایدار از جو منطقه را خواهیم داشت که منجر به افزایش پوشش ابر در آسمان استان میگردد.
زورآوند ادامه داد: فعالیت این موج ناپایدار در سطح منطقه، وقوع رگبارهای موقت و بهاری را به همراه دارد که در برخی نقاط با احتمال رعدوبرق نیز همراه خواهد شد و تا عصر روز چهارشنبه تداوم مییابد.
وی در خصوص وضعیت دمایی نیز خاطرنشان کرد: میانگین دمای هوای استان که امروز افزایش مختصری را تجربه میکند، طی روزهای شنبه و یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز دوشنبه روند افزایشی دما با شدت بیشتری آغاز میشود.
نظر شما