به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در بازدید از وزارت نیرو و در دیدار با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، آخرین وضعیت شبکه آب و برق کشور، روند خدمت‌رسانی به مردم، اقدامات انجام‌شده برای ترمیم خرابی‌ها و نیز آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده برای مواجهه با شرایط احتمالی پیش‌رو را بررسی کرد.

در این دیدار، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تقدیر از مدیران، کارشناسان، نیروهای عملیاتی، فنی و میدانی صنعت آب و برق، اظهار داشت: پایداری خدمات عمومی در شرایط دشوار اخیر، مرهون تلاش‌های متعهدانه و شبانه‌روزی فرزندان ملت در مجموعه وزارت نیرو و همکاران پرتلاش آنان در سراسر کشور است؛ نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط، با حضور مؤثر در میدان، برای ترمیم سریع خرابی‌ها، بازگرداندن زیرساخت‌ها به مدار و جلوگیری از اختلال در زندگی مردم، مجاهدانه ایستادند.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه تأمین پایدار آب و برق و صیانت از آرامش عمومی، از اولویت‌های قطعی دولت است، افزود: دولت با همه ظرفیت‌های اجرایی خود، پشتیبان دستگاه‌های خدمت‌رسان است و اجازه نخواهد داد اخلال در زیرساخت‌های حیاتی، موجب فشار مضاعف بر مردم شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آتش‌بس مشروط کنونی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، در عین پایبندی هوشمندانه به مصالح ملی، نسبت به رفتار و تحرکات دشمن با دقت و هوشیاری کامل رصد دارد و دولت در هماهنگی کامل با نیروهای مسلح، از آمادگی بالایی برای مواجهه با هرگونه بدعهدی یا نقض آتش‌بس برخوردار است. هرگونه تعرض یا نقض احتمالی، با پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه روزهای گذشته نشان داد که ظرفیت مدیریتی کشور، هم در بخش دفاع از امنیت ملی و هم در حوزه تداوم خدمت‌رسانی عمومی، ظرفیت قابل اتکایی است و همین آمادگی، پشتوانه اصلی حفظ آرامش جامعه و استمرار فعالیت‌های جاری کشور به شمار می‌رود.

در این دیدار، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضعیت صنعت آب و برق کشور، اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری شبکه، روند بازسازی و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و برنامه‌های وزارت نیرو برای تداوم خدمت‌رسانی در شرایط خاص ارائه کرد.

وزیر نیرو با اشاره به تلاش گسترده مجموعه‌های تخصصی، فنی و عملیاتی این وزارتخانه در بخش‌های مختلف، اعلام کرد: با بسیج کامل ظرفیت‌های موجود، هماهنگی مستمر میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و نیز حضور میدانی نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط، ترمیم سریع آسیب‌ها و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده با جدیت دنبال شده است.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به در پیش بودن پیک مصرف تابستان تأکید کرد: وزارت نیرو با برنامه‌ریزی فشرده و آمادگی کامل، تلاش دارد کمترین مشکل و اختلال متوجه مردم شود و خدمات آب و برق در سراسر کشور با حداکثر پایداری استمرار یابد.

وی افزود: برنامه بازسازی، تقویت آمادگی‌های فنی و عملیاتی، حفاظت از زیرساخت‌ها و تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم، به‌صورت هم‌زمان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

در پایان این دیدار، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی، تقویت آمادگی‌های عملیاتی و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای میدانی و فنی صنعت آب و برق کشور تأکید شد.

