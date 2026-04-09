  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

اختلال برق در غرب مازندران فنی است؛ رد شایعه حمله

ساری - استانداری مازندران با رد شایعات منتشرشده درباره وقوع هرگونه حمله در غرب استان اعلام کرد: اختلال ایجادشده در شهرستان‌های نور، نوشهر و چالوس ناشی از نقص فنی در شبکه توزیع برق بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بروز مشکل فنی در شبکه برق مناطق غربی مازندران، بخشی از سایت‌های مخابراتی نیز دچار خاموشی شده و همین موضوع به اختلال موقت در ارتباطات برخی نقاط منجر شده است.

بر اساس اعلام استانداری، هم‌زمان با تلاش نیروهای شرکت توزیع برق برای بازگرداندن پایداری شبکه، دستگاه‌های مرتبط در حوزه ارتباطات از جمله اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، تنظیم مقررات منطقه شمال، شرکت ارتباطات زیرساخت، مخابرات منطقه مازندران و اپراتورهای تلفن همراه در حالت آماده‌باش قرار دارند و در حال مدیریت شرایط هستند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: برای حفظ ارتباط در نقاط حساس، از تجهیزات پشتیبان شامل باتری‌ها و دیزل‌ژنراتورها استفاده شده و با وصل مجدد برق، سایت‌های ارتباطی نیز بلافاصله به مدار بازمی‌گردند.

همچنین تیم‌های فنی و پشتیبانی در مناطق درگیر مستقر شده‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، وضعیت شبکه ارتباطی به حالت پایدار بازگردد.

استانداری مازندران ضمن قدردانی از صبوری مردم، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6796448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها