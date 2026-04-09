  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

نجات ۲ کارگر از زیر آوار در ساختمان نیمه‌کاره تبریز؛ یک کارگر جان باخت

تبریز- مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: بعدازظهر امروز یک ساختمان در حال باز سازی دچار ریزش شد که ۲ نفر از کارگران مصدوم و یک کارگر هم متاسفانه جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان فشان نوبری عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام وقوع این حادثه گفت: بعد از ظهر امروز به دنبال گزارش وقوع این حادثه سازمان آتش نشانی تبریز، تیمی از گروه آوار و امداد نجات به محل حادثه اعزام و اقدام به بررسی و امداد رسانی کردند.

وی در تشریح عملیات امدادی این حادثه گفت: کارگران این ساختمان به هنگام انجام عملیات عمرانی و بازسازی این ساختمان ،بر اثر ریزش آوار در زیر آوار محبوس بودند که دو نفر از کارگران با تلاش آتش نشانان از زیر آوار زنده به بیرون منتقل شد و متاسفانه یکی از کارگران نیز جان باخته بود که فوت وی نیز توسط عوامل اورژانس در محل تأیید شد.

جان فشان نوبری با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در چنین کارگاه های ساختمانی گفت: مسدولین چنین کارگاه های ساختمانی موارد ایمنی را به دقت رعایت و عوامل حادثه آفرین را پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه را به انجام رسانند.

کد مطلب 6796452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها