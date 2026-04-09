به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان فشان نوبری عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام وقوع این حادثه گفت: بعد از ظهر امروز به دنبال گزارش وقوع این حادثه سازمان آتش نشانی تبریز، تیمی از گروه آوار و امداد نجات به محل حادثه اعزام و اقدام به بررسی و امداد رسانی کردند.

وی در تشریح عملیات امدادی این حادثه گفت: کارگران این ساختمان به هنگام انجام عملیات عمرانی و بازسازی این ساختمان ،بر اثر ریزش آوار در زیر آوار محبوس بودند که دو نفر از کارگران با تلاش آتش نشانان از زیر آوار زنده به بیرون منتقل شد و متاسفانه یکی از کارگران نیز جان باخته بود که فوت وی نیز توسط عوامل اورژانس در محل تأیید شد.

جان فشان نوبری با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در چنین کارگاه های ساختمانی گفت: مسدولین چنین کارگاه های ساختمانی موارد ایمنی را به دقت رعایت و عوامل حادثه آفرین را پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه را به انجام رسانند.