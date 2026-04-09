مسابقه فرهنگی- هنری« بعثت ملت» همراه با جوایز ارزنده

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع مس شهید باهنر مسابقه فرهنگی- هنری « بعثت ملت» با موضوع روایت‌های مردمی از حضور آحاد جامعه در میادین و برانگیختگی آنان برای دفاع از ارزش‌ها را برگزار می کند.

*این مسابقه یکایک افراد ملت را در برمی‌گیرد

* موضوع مسابقه:

*روایت‌های مردمی از حضور آحاد جامعه در میادین و برانگیختگی آنان برای دفاع از ارزش‌ها

بخش‌های مسابقه:

🎥 کلیپ و فیلم کوتاه (زیر 100 ثانیه)

📷 عکس (قاب‌هایی ماندگار از حضور پُرشور و حماسی مردم در جای‌جای شهرها و روستاها)

📝 شعر (در قالب آزاد یا کلاسیک)

📃 مطلب / یادداشت یا روایت شخصی از تاثیرات حضور مردم در صحنه (از ۳۰۰ تا ۸۰۰ کلمه)

✏️داستان کوتاه (حداکثر۱۲۰۰ کلمه)

📒خاطره و بیان یک تجربه واقعی (شخصی، خانوادگی یا اجتماعی)

📣 شعار و جمله کوتاه (مناسب برای پوستر، بنر یا انتشار در شبکه‌های اجتماعی)

* ویژگی‌هایی که ارزیابی می‌شود:

• خلاقیت و نگاه تازه

• احساس، صداقت و عمق روایت

• کیفیت هنری (در عکس، شعر، داستان)

• انتقال پیام امید، همدلی و برانگیختگی عمومی جامعه

آثار خود را بدون محدودیت از طریق پیام رسان روبیکا به نشانی mesebahonar_1405@ بفرستید

مشخصات کامل و سن خود را به همراه آثار ارسال فرمایید.

مهلت ارسال: ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵