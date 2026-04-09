مسابقه فرهنگی- هنری« بعثت ملت» همراه با جوایز ارزنده

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع مس شهید باهنر مسابقه فرهنگی- هنری « بعثت ملت» با موضوع روایتهای مردمی از حضور آحاد جامعه در میادین و برانگیختگی آنان برای دفاع از ارزشها را برگزار می کند.
*این مسابقه یکایک افراد ملت را در برمیگیرد
* موضوع مسابقه:
*روایتهای مردمی از حضور آحاد جامعه در میادین و برانگیختگی آنان برای دفاع از ارزشها
بخشهای مسابقه:
🎥 کلیپ و فیلم کوتاه (زیر 100 ثانیه)
📷 عکس (قابهایی ماندگار از حضور پُرشور و حماسی مردم در جایجای شهرها و روستاها)
📝 شعر (در قالب آزاد یا کلاسیک)
📃 مطلب / یادداشت یا روایت شخصی از تاثیرات حضور مردم در صحنه (از ۳۰۰ تا ۸۰۰ کلمه)
✏️داستان کوتاه (حداکثر۱۲۰۰ کلمه)
📒خاطره و بیان یک تجربه واقعی (شخصی، خانوادگی یا اجتماعی)
📣 شعار و جمله کوتاه (مناسب برای پوستر، بنر یا انتشار در شبکههای اجتماعی)
* ویژگیهایی که ارزیابی میشود:
• خلاقیت و نگاه تازه
• احساس، صداقت و عمق روایت
• کیفیت هنری (در عکس، شعر، داستان)
• انتقال پیام امید، همدلی و برانگیختگی عمومی جامعه
آثار خود را بدون محدودیت از طریق پیام رسان روبیکا به نشانی mesebahonar_1405@ بفرستید
مشخصات کامل و سن خود را به همراه آثار ارسال فرمایید.
مهلت ارسال: ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
