عربستان سعودی دو شهروند شیعه را اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام «مصطفی علی السبیتی» و «علی حسن السبیتی» دو تن از فعالان شیعه ساکن شرق عربستان خبر داد. وزارت کشور عربستان مدعی شد که محکومیت این افراد «پیوستن به یک سازمان تروریستی خارجی، مشارکت در ساخت مواد منفجره و نگهداری اسلحه و کشتن و حمله به نیروهای امنیتی» بوده است.

نیروهای امنیتی عربستان سعودی در اواخر سال ۲۰۱۷ با حمله به شهر تاروت واقع در استان قطیف در منطقه شرقی عربستان اقدام به بازداشت مصطفی السبیتی کردند. در درگیری‌هایی که منجر به بازداشت این فرد شد، او مجروح شده و نیمی از بدنش فلج شده بود.

وزارت کشور عربستان هفته گذشته نیز از اعدام سعود الفرج، یکی دیگر از فعالان شیعه در شرق عربستان خبر داده بود.

عربستان سعودی تنها طی ماه های اول سال 2026 بیش از 20 مورد اعدام را اجرا کرده است.