۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

عربستان سعودی دو شهروند شیعه را اعدام کرد

وزارت کشور عربستان سعودی صبح پنج شنبه از اجرای حکم اعدام دو فعال شیعه در شرق این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام «مصطفی علی السبیتی» و «علی حسن السبیتی» دو تن از فعالان شیعه ساکن شرق عربستان خبر داد. وزارت کشور عربستان مدعی شد که محکومیت این افراد «پیوستن به یک سازمان تروریستی خارجی، مشارکت در ساخت مواد منفجره و نگهداری اسلحه و کشتن و حمله به نیروهای امنیتی» بوده است.

نیروهای امنیتی عربستان سعودی در اواخر سال ۲۰۱۷ با حمله به شهر تاروت واقع در استان قطیف در منطقه شرقی عربستان اقدام به بازداشت مصطفی السبیتی کردند. در درگیری‌هایی که منجر به بازداشت این فرد شد، او مجروح شده و نیمی از بدنش فلج شده بود.

وزارت کشور عربستان هفته گذشته نیز از اعدام سعود الفرج، یکی دیگر از فعالان شیعه در شرق عربستان خبر داده بود.

عربستان سعودی تنها طی ماه های اول سال 2026 بیش از 20 مورد اعدام را اجرا کرده است.

    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اینها همان داعشی و وهابی از یک ریشه و تفکر هستند فرقی ندارند دستورات این وحشی گری ها از کاخ سفید و اسرائیل صادر میشود
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      لعنة الله علی قوم الظالمین
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اعدام یا سربریدن؟!
    • احمد IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      پس چراهیچ نهادبین المللی چنین اعدامهای وحشیانه ای رامحکوم نمیکند؟!چون عربستان متحدآمریکاواسرائیل است؟!.چراهیچ نهادبین المللی وهمان حقوق بشردروغین،جنایات آمریکاواسرائیل رامحکوم نمیکند؟!چرانتانیاهوکه محکوم به جنایت علیه بشریت شده هنوزآزاداست وبه توحش خودادامه میدهد؟!لعنت برآن سازمان حقوق بشرتان که حتی برای کشتاربیرحمانه ۱۷۰کودک دبستانی درمیناب هم هیچ اقدامی نکرد.مردم ایران نظاره گر جنایات وحشیانه آمریکاواسرائیل وبی تفاوتی این حقوق بشرجعلی هستندوفریب جانب گیریهای مغرضانه وددمنشانه آنانرا نمیخورند.
    • سید علی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین آقاجان میبینی پیروانت را در بلاد خودت به شیوه شمر ملعون شهید می سازند . سلام بر همه شهدای اسلام از کربلا حسینی تا ایران حسینی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها