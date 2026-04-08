به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض از میانجی‌گری پاکستان برای دستیابی به توافق دائمی که ثبات را در منطقه محقق کند حمایت می کند.

این وزارت خانه تاکید کرد که ریاض امید دارد توافق کنونی فرصتی برای دستیابی به یک آتش بس فراگیر و پایدار با هدف تقویت امنیت منطقه ایجاد کرده و حملات یا سیاست هایی که حاکمیت کشورهای منطقه و امنیت آنها را زیر پا می گذارد متوقف شود.

این در حالی است که کشورهای منطقه بدون در نظر گرفتن اصل حسن هم جواری حریم هوایی و زمینی خود را در اختیار دشمن آمریکایی قرار دادند تا به ایران تجاوز کند.

وزارت خارجه عربستان اضافه کرد تنگه هرمز باید در برابر کشتی رانی بر اساس معاهده سال ۱۹۸۲ سازمان ملل بدون هیچ محدودیتی باز بماند!