۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

نخستین واکنش عربستان به آتش‌بس میان آمریکا و ایران

وزارت خارجه عربستان سعودی به توافق آتش بس حاصل شده در منطقه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض از میانجی‌گری پاکستان برای دستیابی به توافق دائمی که ثبات را در منطقه محقق کند حمایت می کند.

این وزارت خانه تاکید کرد که ریاض امید دارد توافق کنونی فرصتی برای دستیابی به یک آتش بس فراگیر و پایدار با هدف تقویت امنیت منطقه ایجاد کرده و حملات یا سیاست هایی که حاکمیت کشورهای منطقه و امنیت آنها را زیر پا می گذارد متوقف شود.

این در حالی است که کشورهای منطقه بدون در نظر گرفتن اصل حسن هم جواری حریم هوایی و زمینی خود را در اختیار دشمن آمریکایی قرار دادند تا به ایران تجاوز کند.

وزارت خارجه عربستان اضافه کرد تنگه هرمز باید در برابر کشتی رانی بر اساس معاهده سال ۱۹۸۲ سازمان ملل بدون هیچ محدودیتی باز بماند!

    • ناشناس IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      میگم چطوره حالا که امریکا و اسرائیل کشیدن عقب بریم سراغ کشورای عربی و کار و یسره کنیم
    • علی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باز هم غلط اضافی از کشور مسلمان دوست وهمسایه!
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      حتماعوارض از کشتیها گرفته شود
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      معلوم است دارد حرف آمریکا را می‌زند یعنی یکی از بندهای مهم آتش بس از الان روی هواست.
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      عربستان باید خسارت بدهد
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اگه تنگه ی هرمز جز سرزمین هر کشور دیگری بود تا الان قطعا عوارض دریافت میکرد، این حق ایرانه که خسارت هایی که به کشور به دلیل جنگ تحمیلی اسرائیل زده شده از راهی تامین کند
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      محور شرارت عبری عربی صهیونی که به سرکردگی امریکا و باحمایت و تشویق کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد پس از اینکه طعم و مزه ای شکست تلخ و مفتضحانه در قبال ایران را چشیدن اکنون یه جورای میخان از خودشان بعنوان طرف میانجی و دنبال برقراری صلح و امنیت در منطقه إلقاء کنند
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      به آل یهود هیچ ربطی نداره. آل یهود باید جمع کنه بره

