۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

انهدام کنترل‌شده پرتابه‌های عمل‌نکرده در شهرستان جم

بوشهر - صداهای انفجار شنیده‌شده امروز در اطراف شهر جم ناشی از انهدام کنترل‌شده پرتابه‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات اخیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری جم، صداهای انفجاری که صبح امروز (پنجشنبه، ۲۰ فروردین) در اطراف شهر شنیده شد، مربوط به عملیات انهدام تحت کنترل پرتابه‌های عمل‌نکرده‌ای بود که از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی روزهای گذشته بر جای مانده بود.

بر اساس اعلام فرمانداری، طی ساعات اخیر هیچ نقطه‌ای از شهرستان جم هدف اصابت قرار نگرفته است و مردم نباید به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه کنند.

در این اطلاعیه از مردم درخواست شده است که در صورت مشاهده موارد مشابه، فوری موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی گزارش دهند و از نزدیک شدن به محل خودداری کنند

کد مطلب 6796568

