۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

براتی‌زاده: ملت ایران ریشه در تمدنی چند هزار ساله دارد

‌ بجنورد-رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به قدمت تاریخی ایران، بر جایگاه برجسته تمدنی و هویت فرهنگی ملت ایران در طول قرون متمادی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی‌ بجنورد که در میدان شهید این شهر برگزار شد، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره هویت تاریخی، فرهنگی و دینی ایرانیان پرداخت.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران، بر قدمت چند هزار ساله تمدن این سرزمین تأکید کرد و اظهار کرد: ملت ایران دارای ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی است و در طول تاریخ، همواره به ارزش‌های دینی و الهی پایبند بوده‌اند.

حجت الاسلام براتی‌زاده همچنین با انتقاد از نظام‌های پادشاهی گذشته، بیان کرد: مردم ایران نشان داده‌اند که شایستگی برخورداری از نظامی مبتنی بر ارزش‌های دینی و مردمی را دارند و در این مسیر، نقش رهبری دینی را مهم و تعیین‌کننده دانست.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب و جایگاه آن در جامعه ایرانی اشاره کرد و آن را بخشی از فرهنگ و هویت اجتماعی زنان ایرانی در طول تاریخ دانست.

وی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مقامات خارجی، از جمله دونالد ترامپ، این سخنان را توهین‌آمیز توصیف کرد و بر لزوم شناخت دقیق تاریخ و تمدن ایران توسط دیگر کشورها تأکید کرد.

حجت الاسلام براتی‌زاده در پایان با تأکید بر افتخارات تاریخی و فرهنگی ایران، اظهار داشت: ملت ایران همواره در مسیر ارزش‌های اخلاقی، دینی و انسانی حرکت کرده و این میراث گران‌بها را حفظ خواهد کرد.

