به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا براتیزاده شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی بجنورد که در میدان شهید این شهر برگزار شد، به تشریح دیدگاههای خود درباره هویت تاریخی، فرهنگی و دینی ایرانیان پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران، بر قدمت چند هزار ساله تمدن این سرزمین تأکید کرد و اظهار کرد: ملت ایران دارای ریشههای عمیق فرهنگی و تاریخی است و در طول تاریخ، همواره به ارزشهای دینی و الهی پایبند بودهاند.
حجت الاسلام براتیزاده همچنین با انتقاد از نظامهای پادشاهی گذشته، بیان کرد: مردم ایران نشان دادهاند که شایستگی برخورداری از نظامی مبتنی بر ارزشهای دینی و مردمی را دارند و در این مسیر، نقش رهبری دینی را مهم و تعیینکننده دانست.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حجاب و جایگاه آن در جامعه ایرانی اشاره کرد و آن را بخشی از فرهنگ و هویت اجتماعی زنان ایرانی در طول تاریخ دانست.
وی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مقامات خارجی، از جمله دونالد ترامپ، این سخنان را توهینآمیز توصیف کرد و بر لزوم شناخت دقیق تاریخ و تمدن ایران توسط دیگر کشورها تأکید کرد.
حجت الاسلام براتیزاده در پایان با تأکید بر افتخارات تاریخی و فرهنگی ایران، اظهار داشت: ملت ایران همواره در مسیر ارزشهای اخلاقی، دینی و انسانی حرکت کرده و این میراث گرانبها را حفظ خواهد کرد.
نظر شما