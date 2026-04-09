سقوط درخت در منطقه کوهستانی نور علت قطع برق غرب مازندران بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بابایی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع قطعی برق در ساعات گذشته اظهار کرد: این حادثه به دلیل سقوط یک اصله درخت در مسیر خطوط انتقال برق در منطقه جنگلی و کوهستانی شهرستان نور رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، اکیپ‌های فنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

بابایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمامی مشترکان از نعمت برق برخوردار هستند، تصریح کرد: شبکه برق منطقه به وضعیت پایدار بازگشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در پایان از شهروندان خواست با مدیریت بهینه مصرف برق، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.