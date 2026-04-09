  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

سقوط درخت در منطقه کوهستانی نور علت قطع برق غرب مازندران بود

نوشهر - مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران قطع برق را ناشی از سقوط درخت بر روی خطوط انتقال در مناطق جنگلی شهرستان نور اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بابایی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع قطعی برق در ساعات گذشته اظهار کرد: این حادثه به دلیل سقوط یک اصله درخت در مسیر خطوط انتقال برق در منطقه جنگلی و کوهستانی شهرستان نور رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، اکیپ‌های فنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

بابایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمامی مشترکان از نعمت برق برخوردار هستند، تصریح کرد: شبکه برق منطقه به وضعیت پایدار بازگشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در پایان از شهروندان خواست با مدیریت بهینه مصرف برق، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

کد مطلب 6796679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها