خبرگزاری مهر- گروه استانها: در شرایط کنونی، تامین امنیت زیرساختهای حیاتی به یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت بحران در کشور تبدیل شده است. تجربه «جنگ رمضان»، ضرورت بازتعریف راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه خدمات رسانی را دوچندان کرده است.
در این میان، تأمین آب شرب و بهداشتی به عنوان حیاتیترین نیاز مردم، نقشی استراتژیک در حفظ آرامش و ثبات اجتماعی ایفا میکند. شرکت آبفای لرستان با درک عمق تهدیدات و با تکیه بر توان تخصصی نیروهای خود، اقدامات گستردهای را در جهت صیانت از زیرساختها و تضمین پایداری جریان آب به مرحله اجرا درآورده است.
از آمادهباش کامل دیزلژنراتورها و ذخیرهسازی استراتژیک سوخت گرفته تا پایش لحظهای منابع آبی با سامانههای هوشمند، همگی نشان از عزم این مجموعه برای مقابله با هرگونه اختلال احتمالی ناشی از حملات دشمن صهیونی آمریکایی دارد.
در همین راستا، خبرنگار مهر گفتوگویی با نورالدین نوری یزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ترتیب داده است تا آخرین تدابیر و اقدامات این شرکت برای مقابله با سناریوهای مختلف در ایام «جنگ رمضان» را جویا شود.
نورالدین نوری یزدان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجاوز دشمن صهیونی آمریکایی در «جنگ رمضان» و چالشهای ایجاد شده برای تأمین امنیت و پایداری زیرساختهای حیاتی کشور، به تشریح اقدامات و تدابیر ویژه شرکت آبفای لرستان در جهت صیانت از تضمین پایداری شریانهای حیاتی آب پرداخت.
آمادگی کامل دیزلژنراتورها و ذخیرهسازی استراتژیک سوخت
نورییزدان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در راستای تضمین استمرار فعالیت تأسیسات و پمپاژ در شرایط قطع برق اضطراری، اظهار داشت: کلیه دیزلژنراتورهای فعال در تأسیسات مهم و حیاتی استان به صورت کامل آمادهبهکار بوده و به صورت دورهای مورد سرویس و تست قرار میگیرند.
وی ادمه داد: همچنین ذخیرهسازی استراتژیک سوخت مورد نیاز دیزلژنراتورها در مخازن امن و تحت نظارت صورت پذیرفته است. این اقدام، وابستگی شبکه آبرسانی به شبکه سراسری برق را در شرایط بحرانی کاهش میدهد.
تدوین برنامه دقیق استفاده بهینه از منابع آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در خصوص مدیریت هوشمند منابع آب گفت: بر اساس سناریوهای مختلف بحران (مانند حملات احتمالی به تأسیسات، خشکسالیهای تشدید شده، یا اختلال در منابع تأمین)، برنامه دقیقی برای استفاده بهینه از تمامی منابع آب استان (شامل منابع زیرزمینی، سطحی و تصفیهشده) تدوین شده است.
وی ادامه داد: این برنامه، اولویتبندی تخصیص آب را در شرایط اضطرار مشخص مینماید.
پایش مستمر منابع با استفاده از سیستمهای لحظهای
وی افزود: با استفاده از سیستمهای پایش لحظهای، وضعیت کمی و کیفی تمامی منابع آب استان به طور مستمر رصد شده تا امکان واکنش سریع به هرگونه تغییر فراهم آید.
نورییزدان در خصوص تجهیز ناوگان آبرسانی اضطراری گفت: در چاههای آب پدافندی که به عنوان منابع اضطراری در نظر گرفته شدهاند، تجهیزات لازم برای برداشت سریع و مستقیم آب جهت انتقال به مناطق آسیبدیده نصب و آمادهسازی شده است.
وی ادامه داد: همچنین کلیه تانکرهای آب سیار (با ظرفیتهای مختلف) مورد بازبینی قرار گرفته، از سلامت فنی اطمینان حاصل شده و در نقاط استراتژیک استان آماده استقرار فوری هستند.
نورییزدان گفت: این تانکرها قادر به حمل و توزیع آب شرب بهداشتی در مواقع خاص و نقاط بحرانی خواهند بود.
نمونهبرداری منظم و آزمایشهای دقیق بهداشتی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر اینکه تأمین آب سالم و بهداشتی برای شهروندان، اولویت اصلی شرکت آبفا لرستان است، گفت: نمونهبرداریهای منظم و فراگیر از منابع تأمین، شبکه توزیع، مخازن و نقاط مختلف مصرف انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: این نمونهها بلافاصله در آزمایشگاههای مجهز مورد آزمایشهای دقیق بهداشتی قرار گرفته و نتایج پایش، به منظور خنثیسازی هرگونه تهدید احتمالی و اطمینان از سلامت عمومی شهروندان عزیز، به صورت مستمر رصد و تحلیل میشود.
حفاظت شبانهروزی از تأسیسات
نورییزدان در خصوص صیانت از زیرساختهای حیاتی گفت: گشتهای ویژه امنیتی و حفاظتی به صورت شبانهروزی از مخازن ذخیره آب، ایستگاههای پمپاژ، تأسیسات تصفیه و نقاط حیاتی شبکه آبرسانی در برابر هرگونه تهدید احتمالی در ایام «جنگ رمضان» محافظت میکنند.
وی ادامه داد: همچنین اقدامات لازم جهت تقویت امنیت فیزیکی تأسیسات، نصب دوربینهای مداربسته و سیستمهای هشداردهنده صورت گرفته است.
آمادهباش کامل گروههای امداد و تعمیرات
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به استقرار تیمهای واکنش سریع گفت: گروههای عملیاتی و امداد و تعمیرات شرکت به صورت ۲۴ ساعته در حال گشتزنی و پایش وضعیت شبکه هستند.
وی ادامه داد: این تیمها مجهز به تجهیزات و ابزارآلات لازم بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از تعرض احتمالی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به شبکه توزیع، بلافاصله در محل حاضر شده و نسبت به رفع حادثه و بازگرداندن جریان آب اقدام خواهند کرد.
مدیریت استراتژیک ذخایر آب
نورییزدان در خصوص مدیریت استراتژیک ذخایر آب گفت: ذخایر استراتژیک آب شرب و بهداشتی در مخازن بزرگ و در نقاط مختلف استان به صورت مستمر حفظ و نگهداری میشود.
وی افزود: این ذخایر با اولویتبندی و بر اساس نیازسنجی مناطق مختلف استان، به ویژه در شرایط اضطرار، مدیریت و تخصیص داده خواهند شد تا از بروز بحران کمبود آب جلوگیری شود.
برگزاری منظم جلسات ستادی و طراحی سناریوهای تأمین آب اضطراری
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در خصوص پایش مستمر در مدیریت بحران گفت: جلسات ستادی و تخصصی با حضور مدیرعامل و مسئولان ذیربط به صورت منظم برگزار شده و آخرین وضعیت بحران، تهدیدات احتمالی و اقدامات لازم مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی بیان کرد: همچنین سناریوهای مختلف تأمین آب اضطراری، متناسب با تغییرات احتمالی در وضعیت صیانت و تهدیدات در ایام «جنگ رمضان»، طراحی و بهروزرسانی میشود تا آمادگی شرکت در بالاترین سطح حفظ شود.
پاسخگویی به بیش از ۹۰۰۰ تماس و ثبت ۱۲۰۰ درخواست در سامانه ۱۲۲
نورییزدان در پایان با اشاره به عملکرد مرکز ارتباط با مشتریان شرکت (۱۲۲) گفت: این مرکز با پاسخگویی به بیش از ۹۰۰۰ تماس از طرف مشترکان همه شهرها و روستاهای استان، با استفاده از ظرفیت پشتیبانی خطوط ارتباطی و بدون هیچ گونه قطع خدمات، بیش از ۱۲۰۰ درخواست را در سامانه ثبت و به دفاتر مختلف شرکت ارجاع داده است.
وی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، با اتکا به توانمندیهای داخلی، نیروهای متخصص و زیرساختهای موجود، آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید و تضمین پایداری جریان آب شرب و بهداشتی برای مردم شریف استان حفظ کرده است.
