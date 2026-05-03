۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

تعویض ۲۱ الکتروپمپ در شرایط اضطراری جنگ رمضان در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در مدت زمان جنگ رمضان، تعداد ۲۱ دستگاه الکتروپمپ در چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ استان تعویض شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح یکشنبه در جمع رسانه ها با اشاره به اقدامات کنترل کیفیت آب در ایام جنگ رمضان در استان و نظارت‌های انجام‌شده برای تضمین سلامت آب، بیان کرد: طی این مدت همزمان با اقدامات فنی، نظارت‌های دقیق بر کیفیت آب نیز در جریان عملیات انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این رستا، بیش از هزار و ۹۰۰ آزمون میکروبی انجام شد تا سلامت آب تضمین شود، افزود: این نظارت‌ها شامل کنترل‌های کیفی بر پارامترهای شیمیایی، ریزآلاینده‌ها و میکروارگانیسم‌ها بوده تا اطمینان حاصل شود آب مطابق با استانداردهای بهداشتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار داشت: در مدت زمان جنگ رمضان، تعداد ۲۱ دستگاه الکتروپمپ در چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ استان تعویض شده است.

وی ادامه داد: تأمین تجهیزات ضروری نظیر پمپ‌ها، کابل‌ها و لوله‌های GRP، همچنین تأمین سوخت برای تانکرهای آبرسان سیار و ژنراتورهای دیزلی اداری از جمله اقدامات انجام شده است.

توکلی از آمادگی کامل ناوگان آبرسانی سیار و هماهنگی با سایر نهادها برای استفاده از تانکرهای امدادی خبر داد و افزود: حفاظت و نظارت بر تأسیسات و مناطق حساس با نصب دوربین‌های امنیتی، انجام سرویس‌های دوره‌ای و رفع نواقص در تجهیزات برقی و مکانیکی، تعمیر ۹۳ مورد خرابی در سامانه تله‌متری و خرید و نصب ۱۳ دستگاه UPS و ۷۰ باتری رزرو صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین پنج دوربین نظارت تصویری و یک سرور به منظور افزایش پایداری سیستم‌های تله‌متری در زمان قطع برق نصب شده است.

توکلی اظهار داشت: مدیریت فشار شبکه، اجرای برنامه‌های کاهش هدررفت آب و تنظیم دستی فشارشکن‌های هوشمند به منظور جلوگیری از حملات سایبری نیز از دیگر اقدامات اتخاذ شده توسط این شرکت در این ایام محسوب می‌شود.

