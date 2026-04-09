به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر طلبه شهید محمد توکلی فردا جمعه ۲۱ فروردین بعد از اقامه نماز جمعه در مصلای قدس از خیابان صفاییه تا چهارراه شهدا تشییع و سپس برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) منتقل میشود.
مراسم بزرگداشت سوم و هفتم این شهید نیز روز یکشنبه ۲۳ فروردین از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ در حسینیه امام خامنهای گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) برگزار خواهد شد.
شهید محمد توکلی از طلاب تیپ ۸۳ روحانیون رزمی تبلیغی امام جعفر صادق (ع) بود که بر اثر اصابت پرتابههای دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی در ورامین به شهادت رسید.
قم-
به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر طلبه شهید محمد توکلی فردا جمعه ۲۱ فروردین بعد از اقامه نماز جمعه در مصلای قدس از خیابان صفاییه تا چهارراه شهدا تشییع و سپس برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) منتقل میشود.
