۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

وزیر دفاع پاکستان جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان را محکوم کرد 

 وزیر دفاع پاکستان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی یک منبع شر و نفرین برای بشریت است، جنایات اخیر این رژیم در لبنان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: (رژیم) اسرائیل منبع شر و نفرینی برای بشریت است، در بحبوحه مذاکرات صلح در اسلام‌آباد، نسل کشی در لبنان در حال انجام است.

وی افزود: شهروندان بی گناه به دست اسرائیل کشته می شوند، ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان، خونریزی‌ها همچنان ادامه دارد.

وزیر دفاع پاکستان گفت: من امیدوارم و دعا می‌کنم افرادی که این غده سرطانی را در سرزمین فلسطین ایجاد کردند تا از شر یهودیان اروپایی خلاص شوند، در جهنم بسوزند.

    • نادری IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      واقعیتی که بی پرده وبدون ملاحظه گفته شد

