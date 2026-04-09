وزیر دفاع پاکستان جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان را محکوم کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: (رژیم) اسرائیل منبع شر و نفرینی برای بشریت است، در بحبوحه مذاکرات صلح در اسلام‌آباد، نسل کشی در لبنان در حال انجام است.

وی افزود: شهروندان بی گناه به دست اسرائیل کشته می شوند، ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان، خونریزی‌ها همچنان ادامه دارد.

وزیر دفاع پاکستان گفت: من امیدوارم و دعا می‌کنم افرادی که این غده سرطانی را در سرزمین فلسطین ایجاد کردند تا از شر یهودیان اروپایی خلاص شوند، در جهنم بسوزند.