خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: ایران، آمریکا و رژیم اسرائیل با میانجی‌گری پاکستان، بر سر یک آتش‌بس موقت ۲ هفته‌ای توافق کردند، اما در همان روز نخست، رژیم صهیونیستی طبق روال گذشته با نقض آتش بس، در چندین نقطه در ایران و لبنان حملاتی انجام داده است؛ با این اقدام طرح آتش‌بس در معرض خطر قرار گرفته است. ناظران جهانی و منطقه‌ای با محکوم کردن شدید این اقدام رژیم صهیونیستی، مجازات آن را حق ایران می‌دانند.

«شمشاد احمد خان» قائم مقام پیشین وزارت خارجه پاکستان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و مسئولیت‌ های شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان گفت: بدیهی است که اگر او (نخست‌ وزیر پاکستان) در حال انجام دیپلماسی است، باید مسئولیت خود را به‌طور کامل انجام دهد.

وی افزود: متأسفانه ما در غزه عضو «صلح ترامپ» هم هستیم، در حالی که (رژیم) اسرائیل اقدامات خود را علیه فلسطینی‌ها ادامه داده و دامنه آن اکنون به لبنان نیز گسترش یافته است. این موارد ایجاب می‌کند کسانی که نقش میانجی دارند، وارد عمل شوند. متأسفانه مشکل این است که هیچ مانعی برای (رژیم) اسرائیل وجود ندارد. از سوی دیگر، درباره ترامپ همه می‌دانند که او مدام نظرش را تغییر می‌دهد؛ هر لحظه ممکن است تصمیمش عوض شود. برای من قابل درک نیست که او چگونه با آتش‌بس موافقت کرده است. هیچ بعید نیست که طی یکی دو روز آینده دوباره نظرش تغییر کند و حملات به ایران را ازسر بگیرد. بنابراین من فکر نمی‌کنم همه چیز نهایی شده باشد.

این نماینده اسبق پاکستان در سازمان ملل متحد گفت: موقعیت ایران بسیار قوی است. دو روز بعد، زمانی که هیئت‌های ایران و آمریکا دیدار می‌کنند، مذاکرات واقعی انجام خواهد شد. در آن مرحله، نخست‌وزیر ما دیگر نقشی نخواهد داشت. در حال حاضر فقط یک آتش‌بس موقت برقرار شده و باید دید نیت آمریکا چیست و ایران چگونه اراده قاطع خود را اعمال می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پذیرش آتش‌بس از سوی ترامپ گفت: ترامپ به درخواست (رژیم) اسرائیل جنگ را آغاز کرده بود. از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش نیز در همین مسیر بوده است. توافقی را که در دوره اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل شده بود، لغو کرد. نتانیاهو و ترامپ محصول اپستین هستند. به همین دلیل، او به خواست نتانیاهو جنگ علیه ایران را آغاز کرد، اما ایران هم آمریکا و هم اسرائیل را به‌شدت تحت فشار قرار داد. اکنون آنها دچار سردرگمی شده‌اند. اسرائیل در لبنان درگیر است و فشار داخلی بر ترامپ به حدی افزایش یافته که نه اروپا با او همراه است و نه هیچ قدرت جهانی دیگری. او در جهان تنها شده و در داخل کشور خود نیز منزوی است. در آمریکا ۹ میلیون نفر علیه او به خیابان آمدند. همین فشارها باعث شد که به سمت آتش‌بس برود. اگر جنگ با ایران نیز ادامه یابد، او حتی نخواهد توانست دوره ریاست‌ جمهوری خود را کامل کند.

این مقام سابق پاکستان درباره حملات مجدد رژیم صهیونیستی به ایران و لبنان گفت: در آتش‌بس همه چیز مشخص است؛ این‌گونه نیست که هر طرف به‌دلخواه خود تغییر ایجاد کند. در این آتش‌بس، (رژیم) اسرائیل به‌عنوان یک طرف کاملاً متعهد است، اما به‌طور آشکار آن را نقض می‌کند و باید مجازات شود. تنها از این طریق می‌توان به این روند پایان داد، زیرا اگر (رژیم) اسرائیل به‌دلخواه خود عمل کند، این دیگر آتش‌بس محسوب نمی‌شود. (رژیم) اسرائیل کاملاً بخشی از آتش‌بس است و باید به آن پایبند باشد.