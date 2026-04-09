به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «کاشت نهال امید» با شعار «هر نهال یک امید برای ایران» عصر پنج شنبه با حضور سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان؛ نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی استان، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان در هنرستان امیرکبیر ناحیه دو خرم‌آباد برگزار شد.

اهداف پویش ملی کاشت نهال امید

این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ رمضان و ترویج فرهنگ ایثار و پایداری برگزار شد.

در جریان آن، دانش‌آموزان و سفیران سلامت در محوطه هنرستان امیرکبیر با کاشت نهال، آغاز رسمی این پویش را در استان رقم زدند.

پویش ملی «کاشت نهال امید» با شعار «هر نهال یک امید برای ایران» با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان و ایجاد شور، نشاط و امید به آینده در جامعه آموزشی استان اجرا شد.

هر نهالی که در این پویش کاشته می‌شود، نمادی از امید به آینده‌ای سبزتر و پایدارتر برای ایران اسلامی است.

نقش مدارس در ترویج فرهنگ درختکاری

در این مراسم، بر نقش کلیدی مدارس و هنرستان‌ها در آموزش و ترویج فرهنگ درختکاری و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر نسبت به حفظ منابع طبیعی و آینده کشور تأکید شد.

مدارس به عنوان پایگاه‌های اصلی آموزش، می‌توانند نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان دانش‌آموزان ایفا کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم با اشاره به اهمیت آموزش‌های زیست‌محیطی در مدارس، گفت: دانش‌آموزان امروز، مدیران و مسئولان فردای این سرزمین هستند و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر نسبت به حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نظام تعلیم و تربیت است.