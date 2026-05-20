اجرای پویش کاشت نهال امید در ۱۷۸۲ مدرسه خوزستان به یاد شهدای میناب

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر عصر امروز چهارشنبه در آیین پویش کاشت «نهال امید» که با همکاری ادارهکل منابع طبیعی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در هماهنگی با ادارهکل منابع طبیعی استان، پویش کاشت نهال امید با مشارکت فعال دانشآموزان در بیش از یک هزار و ۷۸۱ مدرسه سراسر استان برگزار شد.در این پویش، بیش از ۱۶ هزار و ۶۳ اصله نهال در مدارس استان کاشته شد.
وی افزود: همچنین تعدادی از نهالها با هدف ترویج فرهنگ درختکاری در سطح خانوادهها، به دانشآموزان تحویل داده شد تا در منازل خود اقدام به کاشت کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به اینکه این برنامه در ششمین روز از «هفته سلامت» با شعار «سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست» اجرا شد، تأکید کرد: این اقدام گامی مؤثر در جهت تربیت شهروندان مسئولیتپذیر و سبز کردن آینده استان خوزستان است.
به گزارش خبرنگار مهر، «هفته سلامت» در استان خوزستان از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشتماه با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش» در حال برگزاری است و این تفاهمنامه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این هفته معرفی شد.
نظر شما