  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

اجرای پویش کاشت نهال امید در ۱۷۸۲ مدرسه خوزستان به یاد شهدای میناب

اجرای پویش کاشت نهال امید در ۱۷۸۲ مدرسه خوزستان به یاد شهدای میناب

اهواز ـ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کاشت نهال در یک هزار و ۷۸۲ مدرسه خوزستان به یاد شهدای میناب و مناسبت هفته سلامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز چهارشنبه در آیین پویش کاشت «نهال امید» که با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در هماهنگی با اداره‌کل منابع طبیعی استان، پویش کاشت نهال امید با مشارکت فعال دانش‌آموزان در بیش از یک هزار و ۷۸۱ مدرسه سراسر استان برگزار شد.در این پویش، بیش از ۱۶ هزار و ۶۳ اصله نهال در مدارس استان کاشته شد.

وی افزود: همچنین تعدادی از نهال‌ها با هدف ترویج فرهنگ درخت‌کاری در سطح خانواده‌ها، به دانش‌آموزان تحویل داده شد تا در منازل خود اقدام به کاشت کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به اینکه این برنامه در ششمین روز از «هفته سلامت» با شعار «سلامت و امنیت با صیانت از محیط زیست» اجرا شد، تأکید کرد: این اقدام گامی مؤثر در جهت تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر و سبز کردن آینده استان خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، «هفته سلامت» در استان خوزستان از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش» در حال برگزاری است و این تفاهم‌نامه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این هفته معرفی شد.

کد مطلب 6836377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها