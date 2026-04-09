برجسته ترین ویژگی رهبر شهید پیوند عمیق ایشان با فرهنگ عاشورا بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت در قم برگزار شد، با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: حضور عظیم و کم‌نظیر ملت ایران در میادین و خیابان‌ها، جلوه‌ای آشکار از ایمان، بصیرت و وفاداری مردمی است که با تمام وجود در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.



وی افزود: کمتر می‌توان در جهان نمونه‌ای یافت که مردم با چنین شور و حماسه‌ای در صحنه حاضر شوند؛ این حضور ریشه در باورهای عمیق دینی دارد و حقی است که این ملت نسبت به رهبر شهید خود ادا می‌کند. امروز نیز با گذشت چهل روز از شهادت ایشان، خون پاک آن بزرگوار، ملت را در مسیر ایستادگی و حیات معنوی زنده‌تر کرده و همین مسئله موجب تداوم هراس دشمنان شده است.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه ویژه رهبر شهید در میان ملت‌های مختلف گفت: دشمنان به‌خوبی می‌دانند که اگر زمان تشییع پیکر مطهر ایشان اعلام شود، نه‌تنها ملت ایران بلکه علاقه‌مندان فراوانی از کشورهای مختلف برای ادای احترام به این شخصیت بزرگ در ایران حضور خواهند یافت و این خود نشانه عمق نفوذ معنوی و مردمی ایشان است.



وی گفت: در مکتب اهل‌بیت(ع)، تبعیت از ولایت و حجت الهی فصل‌الخطاب همه امور است و مسئولان نیز باید در تمامی عرصه‌ها این التزام عملی را سرلوحه رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره آمریکا به‌عنوان شیطان بزرگ افزود: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی با صلابت و شجاعت، ریشه‌های استکبار را هدف قرار دادند و این مسیر امروز با قدرت بیشتری توسط ملت ایران ادامه یافته است.



وی ادامه داد: دشمنان طی دهه‌های گذشته تلاش کردند با محاصره سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای، جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار دهند، اما ایستادگی ملت و هدایت‌های رهبری موجب شد همه این طراحی‌ها در مدت کوتاهی با شکست مواجه شود.



آقاتهرانی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره ملت ایران تصریح کرد: ملت ایران در مکتب اولیای الهی تربیت شده و هراس از تهدید و ارعاب در قاموس آنان جایگاهی ندارد و فرهنگ شهادت، فرهنگ عزت و آزادگی است و مردم ما هرگز از این مسیر رویگردان نخواهند شد.



وی افزود: یکی از جلوه‌های برجسته دوران رهبری امام خامنه‌ای، توجه عمیق به رشد علمی و پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بود، به‌گونه‌ای که امروز جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزه‌های تخصصی و علمی به جایگاهی ممتاز دست یافته و این مسیر نتیجه حمایت مستمر از علم، دانش و نخبگان است.



این استاد حوزه علمیه با استناد به فرمایش امام صادق(ع) درباره دو گونه رهبری، یعنی امام نور و امام نار، گفت: از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برای ملت ایران، قدرت تشخیص و تمایز میان مسیر هدایت و مسیر ظلمت بوده است و نعمتی که در پرتو انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های رهبران الهی بیش از پیش آشکار شد.



وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های معنوی رهبر شهید افزود: از برجسته‌ترین خصوصیات ایشان، اهتمام ویژه به توسل، انس با اهل‌بیت(ع) و پیوند عمیق با فرهنگ عاشورا بود و این مسیر معنوی باید همواره در متن زندگی فردی و اجتماعی جامعه اسلامی حفظ شود.



آقاتهرانی خاطرنشان کرد: توسل به اهل‌بیت(ع)، زنده نگه داشتن مجالس عزای سیدالشهدا(ع) و تمسک به معارف نورانی خاندان عصمت و طهارت، راه اصلی صیانت از جامعه در برابر انحرافات و تداوم عزت و اقتدار ملت ایران است.