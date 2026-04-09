پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور در پی شهادت کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت شهادت مظلومانه سید کمال خرازی، آن شهید والامقام را نماد عقلانیت راهبردی و اقتدار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: هدف قرار دادن این شخصیت برجسته، گواه روشنی بر استیصال بدخواهان از تبیین هوشمندانه راهبردهای نظام در عرصه بین‌الملل است.